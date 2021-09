Penig: Achtjähriges Kind wird bei Unfall schwer verletzt

Penig

Bei einem Unfall am Freitag im Peniger Ortsteil Wernsdorf wurde ein achtjähriges Kind schwer verletzt. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag informierte, passierte der Unfall gegen 13.45 Uhr. Der 65-jährige Fahrer eines Audi sei aus Richtung Rochlitz kommend auf der Straße Am Zeisig (B 175) unterwegs gewesen. In dem Moment habe der achtjährige Junge die Fahrbahn im Gewerbegebiet überquert, ohne auf den Verkehr zu achten. Er sei vom Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Der Polizei zufolge wies der Rettungsdienst das Kind in ein Krankenhaus ein. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Von LVZ