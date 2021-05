Penig: Europaweiter Run auf Obergräfenhainer Dachziegel

Penig/Obergräfenhain

Es läuft trotz oder gerade wegen Corona: Rund um die Uhr, sieben Tage in der Woche werden in Obergräfenhain Dachziegel produziert. Lastzüge liefern sie deutschlandweit aus, transportieren sie nach Polen und Tschechien, nach Russland und auf den Balkan. Gebaut wird in der Pandemie-Zeit in vielen Ländern so intensiv wie lange nicht. Das geht an die Ressourcen. Allerdings kann im Dachziegelwerk Obergräfenhain (Stadt Penig) dank des eigenen Tagebaus nicht der Hauptrohstoff Ton knapp werden. Eng wird es aber bei Verpackungsmaterial und schnöden Euro-Paletten.

Sicherheitsfachkraft Mirko Kühn hat sich beim DRK qualifiziert, um jeden Tag eine Vielzahl von Schnelltests durchführen zu können. Quelle: Braas

„Wir sind voll ausgelastet, und in diesem Jahr ist die Nachfrage sogar noch stärker. Wir kommen kaum noch hinterher“, sagt Detlef Eydam, der das Obergräfenhainer Werk leitet. Er spricht von einem „hervorragenden ersten Quartal“. An diesem Erfolg haben die rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheidenden Anteil, hebt er hervor: „Sie geben ihr Bestes. Wir arbeiten seit Monaten an der Grenze der Belastbarkeit.“

Pandemie-Zwangspause wird zum Bauen genutzt

Dagmar Bohm beschreibt die aktuelle Situation: „Wir erleben eine ausgesprochene Sonderkonjunktur am Bau. Viele Menschen investieren, weil sie auf Urlaub verzichten müssen, in ihr Heim. Die Handwerker wissen kaum noch, wie sie das stemmen sollen.“ Sie ist Unternehmenssprecherin der BMI Group, die weltweit 290 Werke betreibt und nach eigener Aussage in der Bundesrepublik führender Anbieter für Steil- und Flachdächer, aber auch Bauwerksabdichtungen ist. Der frühere Eigentümer des Obergräfenhainer Werkes, Braas Monier, ging 2017 mit dem Hersteller Icopal in der Unternehmensgruppe auf und ist seit Jahresbeginn eine Marke der BMI Steildach GmbH.

Wegen der corona-bedingten Unterbrechung internationaler Lieferketten spüre man eine Verknappung bestimmter Ressourcen wie Vliese, Dämmstoffe und Verpackungen, so Bohm. Auswirkungen auf die Produktion habe das nicht. Namentlich das Obergräfenhainer Werk befinde sich in der komfortablen Situation, den Ton in nur wenigen hundert Meter Entfernung gewinnen zu können. Das neu erschlossene Abbaufeld Langenleuba-Oberhain wird seit drei Jahren genutzt. Für später wurde bereits der Zugriff auf einen Tonabbau bei Rathendorf gesichert.

Die Tongewinnung läuft im Abbaufeld Langenleuba-Oberhain. Quelle: Jens Paul Taubert

Schnelltests und getrennte Schichten

Regelmäßige Schnelltests für alle Mitarbeiter, strikte Hygiene-Regeln und ein weitreichendes Betretungsverbot für Externe: „Dadurch ist es uns bisher gelungen, die Pandemie aus den Werken rauszuhalten. Darauf sind wir stolz“, sagt Bohm. Seit März des vorigen Jahres gebe es eine Task-Force, die die Maßnahmen des Umgangs mit Corona immer wieder neu justiere. Zu den Festlegungen gehört, dass sich die einzelnen Schichten nicht begegnen.

All das hat dafür gesorgt, dass es nur ganz wenige Infektionsfälle gab, sagt Detlef Eydam. Belastend sei die Situation dennoch, etwa wenn Kindereinrichtungen und Schulen über Wochen geschlossen bleiben. „Das macht allen zu schaffen, auch wenn wir inzwischen eine gewisse Routine entwickelt haben. Aber alle sehnen herbei, dass der Spuk endet.“

Fachkräfte und Azubis gesucht

Was schon vor der Pandemie ein Thema war, ist seither keinesfalls kleiner geworden: die Sicherung des Fachkräfte-Bedarfs. „Es ist schwer, neue Mitarbeiter zu finden“, sagt der Werkleiter. Es gehe nicht nur darum, Abgänge in die Rente zu kompensieren. Deshalb setze man seit Jahren beharrlich auf Ausbildung in verschiedenen Berufszweigen mit der Option, nach erfolgreichem Abschluss im Werk arbeiten zu können. Doch die Zahl der Bewerber „könnte größer sein“. Für das im Herbst beginnende neue Ausbildungsjahr habe man durchaus noch Kapazitäten, etwa für Logistiker, Keramiker sowie Maschinen- und Anlagenführer, so Eydam.

Von Ekkehard Schulreich