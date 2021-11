Penig: Pferde gehen beim Heu laden durch

Penig/Langenleuba-Oberhain

Ein Pferdegespann ging in Langenleuba-Oberhain durch: Der Bauer, der gerade dabei war, auf einer Wiese Heu auf den Wagen zu laden, wurde überrollt. Er zog sich schwere Verletzungen zu.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag in dem zu Penig gehörenden Dorf in der Straße An der Leuba. Warum beide Pferde scheuten, sei noch unklar, so die Polizei in Chemnitz. Der 63-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Pferde wurden wieder eingefangen, jedoch beschädigten sie laut Polizei auf ihrer Flucht mit dem Hänger einen abgestellten Pkw VW. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro beziffert.

Von es