Die besten Auszubildenden der sächsischen Metall- und Elektroindustrie wurden kürzlich in Radebeul ausgezeichnet. In der Kategorie „Industrieller Metallberuf“ konnte Marvin Eschrich aus Penig punkten. Der junge Mann absolviert eine Ausbildung zum Industriemechaniker bei der Flender Industriegetriebe GmbH. Er erzielte in seiner Facharbeiterprüfung ganze 95 Punkte – und zählt damit zu besten in ganz Sachsen.

Marvin Eschrich (dritter v.l.) aus Penig zählt sachsenweit zu den besten Auszubildenden der Elektroindustrie. Quelle: PAUL KUCHEL PYKADO PHOTOGRAPH

„Mit ihren hervorragenden Facharbeiterprüfungen haben die Auszubildenden die Basis für eine erfolgreiche berufliche Zukunft gelegt“, lobte Sachsenmetall-Präsident Jörg Brückner. Die Preise wurden auf der Mitgliederversammlung des Arbeitgeberverbandes verliehen. „Unsere Branchen brauchen gut ausgebildete Fachkräfte, um auch künftig weiter wachsen zu können“, betonte Brückner.

Die Preisträger Kategorie „Junge Frauen in technischen Berufen“ Carolin Schöne, Ausbildung zur Industriemechanikerin im BMW Werk Leipzig, Facharbeiterprüfung: 96 Punkte Kategorie „Industrieller Metallberuf“ Marvin Eschrich, Ausbildung zum Industriemechaniker bei der Flender Industriegetriebe GmbH, Penig, Facharbeiterprüfung: 95 Punkte Pascal Grummich, Ausbildung zum Fertigungsmechaniker im BMW Werk Leipzig, Facharbeiterprüfung: 95 Punkte Theodor Hahn, Ausbildung zum Industriemechaniker bei der Koenig & Bauer AG, Radebeul, Facharbeiterprüfung: 95 Punkte Conny Reichel, Ausbildung zum Industriemechaniker bei der Continental Powertrain GmbH, Limbach-Oberfrohna, Facharbeiterprüfung: 95 Punkte Kategorie „Industrieller Elektroberuf“ Richard Martin, Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik bei dem Siemens Werk für Kombinationstechnik (WKC) Chemnitz, Facharbeiterprüfung: 98 Punkte Tom Noack, Ausbildung zum Mechatroniker bei der Koenig & Bauer AG, Radebeul, Facharbeiterprüfung: 94 Punkte

Von LVZ/gap