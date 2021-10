Das Leipziger Neuseenland bekommt einen neuen Riesen - den Pereser See. Wie groß wird das Gewässer? Was bedeutet die Lage an Tagebaukante und späterem Seeufer für die Ortschaft Pödelwitz? Und warum soll ausgerechnet Wasser aus der Mulde den riesigen Krater füllen?