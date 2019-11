Bad Lausick

Rund 1200 Menschen fordern mit ihrer Unterschrift unter eine Online-Petition, dass die alten Mühlenwerke in Bad Lausick besser gesichert werden. In der Konsequenz des tödlichen Unfalls, bei dem Ende September ein Elfjähriger aus großer Höhe in ein Silo gestürzt war, hatte Cornelia Kuhlmann im Internet die Samm...