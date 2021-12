Pflanzaktion „100 Bäume für Frohburg“ benötigt Unterstützung

Frohburg

Mehr Grün für Frohburg: Mit der Aktion „100 Bäume für Frohburg“ versuchte der damalige Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW), viele Menschen, Unternehmen, Vereine für das Pflanzen von Bäumen zu gewinnen. Ausgestattet mit 25 000 Euro als Anschubfinanzierung, fand das Anliegen eine gute Resonanz. Spenden wurden gesammelt, viele griffen selbst zum Spaten.

Am Ende des ersten Jahres waren 109 Bäume in die Erde gebracht. Der Förderverein der Grundschule Kohren-Sahlis pflanzte 50 Obstbäume, der BSV Einheit Frohburg setzte im Bereich des Stadions Frohburg zehn Bäume – um zwei Beispiele zu nennen. Die Kommune selbst ergänzte an Straßen zwischen den Ortsteilen drei Dutzend Bäume.

Weiter Spendenbereitschaft – weniger Aktionen

„Die Spendenbereitschaft setzte sich auch im Jahr 2021 fort“, sagt Stefan Jungnitz vom Bauamt der Stadt. Rund 2300 Euro Spenden wurden auf das Aktionskonto der Stadt bisher überwiesen. „Trotz der Unterstützungen ist jedoch das Ziel von 100 zusätzlichen Bäumen kaum zu schaffen.“ Im Frühjahr wurden 32 Bäume gepflanzt, jetzt sollen es noch einmal so viele werden.

Die Stadt müsse aber ohnehin 170 Bäume als Ausgleich für Baumaßnahmen in die Erde bringen, was Kapazitäten binde. Private und Vereinsinitiativen gebe es derzeit nicht. Klimawandel, Schädlingsbefall und Baumkrankheiten aber erforderten immer größere Anstrengungen, den Frohburger Baumbestand zu sichern und zu ergänzen.

Hilfeleistung bei Pflege erwünscht

„Eine Kompensation dieser Schäden durch die Stadt Frohburg allein finanziell nicht leistbar“, so Jungnitz. „Deshalb wäre es wünschenswert, wenn sich neben Spendengebern auch Vereine oder private Gruppen für eigenfinanzierte Pflanzaktionen einsetzen und diese in Abstimmung mit der Stadt umsetzen und begleiten.“ Die Übernahme einer Pflegschaft für Anwachs- und zwei Jahre Entwicklungspflege sei wünschenswert.

Kontakt: E-Mail S.Jungnitz@frohburg.de, Telefon 034348/8 05 35

