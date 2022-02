Frohburg

Bliebe es bei der Impfpflicht in der Pflege und würde sie ab dem 16. März konsequent umgesetzt, hieße das für das Wohn- und Seniorenzentrum Frohburg (WSF): Einschränkungen. Konzentration sämtlicher Kräfte, die dann noch arbeiten dürften, auf das Haus Harzberg. Licht aus im Haus Wyhra. Doch kaum sofort, kaum alternativlos. Karen Selle, die die Alten- und Pflegeeinrichtung seit einem halben Jahr leitet, liegt ein Überreagieren fern. Seit ihrem Berufsstart vor drei Jahrzehnten hier in Frohburg kennt sie die Branche aus vielen Blickwinkeln. Konflikterprobt und geerdet stellt sie sich vor jene Menschen, die ihr anvertraut sind: Bewohner wie Mitarbeiter.

Karen Selle respektiert individuelle Entscheidung

„Die Dienstpläne werden über Mitte März hinaus ganz normal weitergeschrieben. Wer geimpft ist und wer nicht, ist erfasst. Das muss ich melden, wenn der Gesetzgeber nicht noch einlenkt. An der Gesundheitsbehörde ist es dann, zu reagieren. Die Verantwortung liegt dort“, sagt die 49-Jährige. Um knapp 100 betagte Frauen und Männer kümmere sich im WSF ein in Summe 130-köpfiges Team – von der Pflege und Betreuung bis zur Hauswirtschaft und Verwaltung. Nicht einer sei da entbehrlich. „Einige unserer Mitarbeiter möchten sich aus persönlichen Gründen nicht impfen lassen. Ich respektiere das, weil ich weiß, das sind keine leichtfertigen Entscheidungen.“ Dass nur aufgrund einer solchen Haltung Menschen, die seit Jahren engagiert und mit Umsicht in der Pflege arbeiten, das plötzlich nicht mehr dürften – für Selle ist das kaum vorstellbar: „Wir verlören Fachkompetenz, könnten die nicht ersetzen. Und menschlich wäre es obendrein höchst unanständig.“

Geschäftsführer kritisiert Regierung

„Der Staat schafft es nicht, sich über eine Impf-Pflicht zu verständigen. Aber jenen, die sich nicht erst in den beiden harten Jahren der Pandemie am intensivsten mit all dem auseinandergesetzt haben und verantwortungsvoll ihre Arbeit machten, werden jetzt mit pauschalen Vorwürfen überzogen und bestraft“, kritisiert Hanno Schuck das Regierungshandeln. Schuck ist Geschäftsführer des WSF in Frohburg, des SAS in Geithain und einer Pflegeeinrichtung im thüringischen Jena. Er unterstützt die Teams vor Ort ohne Abstriche. Dürften ungeimpfte Mitarbeiter nicht mehr in die Heime, „müssten wir der Pflegekasse anzeigen, dass wir die Leistungen nicht mehr vertragsgemäß absichern könnten. Natürlich würde niemand ohne Betreuung bleiben. Doch die Behörden müssten Sorge tragen dafür, dass wir Unterstützung kriegen – von wem auch immer.“

„Wir haben in schwerster Zeit zusammengehalten“

Dass sich die Lage nach zwei Jahren Pandemie noch einmal so zuspitzt – auch emotional für alle Seiten , hat Karen Selle nicht erwartet. In den ersten Corona-Monaten habe keiner die Tragweite dessen, was kommen würde, abschätzen können. Vieles sei unklar gewesen, man habe versucht, das Menschenmögliche zu tun, auch wenn – und weil – es an die Substanz ging. „Die Angst vor Corona ist mittlerweile weg, der Respekt davor nicht“, sagt sie. In der ersten Zeit „wurden Konzepte und Pläne von uns gefordert, aber es gab nichts, an dem wir uns orientieren konnten“ – außer an den Berufserfahrungen, zu denen seit jeher der Umgang auch mit Influenza- und Noro-Viren gehört. Honoriert worden seien all diese Bemühungen behördlicherseits zu oft mit dieser Einschränkung: „Letzten Endes liegt alles in der Verantwortung der Einrichtung selbst. Das war ein Wahnsinnsdruck für uns.“ Dass über Wochen die Bewohnerinnen und Bewohner von ihren Angehörigen isoliert werden mussten, dass Austausch, Nähe und Zuversicht auf der Strecke blieben, dass einige starben – all das habe die Anspannung weiter erhöht, sagt Selle: „Wir haben zusammengehalten, den Betrieb am Laufen gehalten. Um so bitterer ist es, dass das jetzt offenbar wenig zählt.“

Berufsstart vor 30 Jahren in Streitwald

Für eine Ausbildung zur Altenpflegerin entschied sich Karen Selle unmittelbar nach der Wende. Die Praxis absolvierte sie im Heim in Streitwald, damals noch untergebracht im Wolftitzer Schloss. Danach anderenorts und in anderen Bereichen tätig, kehrte sie zwölf Jahre später nach Frohburg zurück. Sie wurde Pflegekraft im inzwischen neu gebauten Wohn- und Seniorenzentrum, qualifizierte sich im Qualitätsmanagement und als Pflegedienstleiterin. In beiden Bereichen war sie im Geithainer Seniorenheim Am Stadtpark tätig, als Corona zum alles bestimmenden Thema wurde. Im September 2021 übernahm sie die Leitung der Frohburger Einrichtung. „Ich kenne viele Kolleginnen, kenne die Strukturen. Das erleichtert mir die Arbeit ungemein“, sagt Selle, die mit Mann und Kindern in Frohburg zu Hause ist. Und die ihren Beruf liebt: „Auch wenn es uns mitunter sehr schwer gemacht wird. Aber gemeinsam für Menschen da zu sein, hat etwas Erfüllendes. Das lasse ich mir nicht kaputtmachen.“

Von Ekkehard Schulreich