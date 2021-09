Pkw Smart gerät auf der A 72 bei Penig in Brand

Penig

Ein Pkw ist am Dienstagabend auf der Autobahn 72 während der Fahrt plötzlich in Brand geraten. Der Smart war laut Polizeidirektion Chemnitz gegen 18.15 Uhr in Richtung Leipzig unterwegs. Der 57-jährige Fahrer konnte noch mit dem Auto an der Anschlussstelle Penig abfahren, den Smart am Fahrbahnrand abstellen und diesen unverletzt verlassen. Ersthelfer brachten die Flammen mit einem Feuerlöscher zunächst unter Kontrolle, bis die Freiwilligen Feuerwehren Mühlau und Penig eintrafen und den Brand löschten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Über die mögliche Ursache hat die Polizei nichts mitgeteilt.

Von LVZ