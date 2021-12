Pläne: S-Bahn abends nur noch im Stundentakt nach Borna

Borna

  Der Stadt Borna droht eine erhebliche Verschlechterung der S-Bahn-Verbindung nach Leipzig. Darauf verweist der Bornaer SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Oliver Urban. Das gehe aus dem Vergabeverfahren des Zweckverbandes für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) für das Mitteldeutsche S-Bahn-Netz für die Jahre 2025 bis 2037 hervor, das jetzt veröffentlicht wurde.

Abends und sonntags nur noch stündlich

Bestandteil des zweiten Loses sei dabei unter anderem die zukünftige Linie S3 von Geithain über Borna, Leipzig-Hauptbahnhof und Schkeuditz bis nach Halle-Nietleben. Anhand der Musterfahrpläne gebe es den derzeitigen 30-Minuten-Takt an Werktagen nur noch innerhalb der Hauptverkehrszeiten. Zwischen 8 und 14 Uhr sowie am Abend und sonntags sei künftig dagegen nur noch eine stündliche Verbindung in Richtung des Oberzentrums Leipzig geplant, so Urban.

Ende des Zuges bereits in Gaschwitz

Die bisher halbstündlich nach Borna verkehrenden Bahnen endeten aus nördlicher Richtung demnach bereits in Gaschwitz.

„Das wäre eine massive Angebotsverschlechterung auf den Unterwegshalten bis nach Borna“, sagt Urban. Diese Entwicklung wäre angesichts der ambitionierten Ziele der Politik, mehr Pendler für den Öffentlichen Nahverkehr zu gewinnen, „ein verheerendes Signal“. Das sei für die Kreisstadt Borna nicht hinnehmbar und wäre eine deutliche Schwächung ihrer Position als Mittelzentrum. Auch für die geplanten Ansiedlungen einer Bundesbehörde und einer großen Pflegefachschule zur Abmilderung der Folgen des Strukturwandels sowie für die großen Verwaltungs- und Klinikstandorte in Borna wäre diese Entwicklung absolut fatal.

Schwächung auch von Böhlen und Neukieritzsch

Urban sieht dringenden Handlungsbedarf auf allen politischen Ebenen: „Sollten diese Musterfahrpläne im neuen S-Bahn-Netz tatsächlich so umgesetzt werden, würde dies eine erhebliche Schwächung der vom Strukturwandel betroffenen Kommunen wie Böhlen, Neukieritzsch und Borna bedeuten.“ Und weiter: „Eine Ausdünnung des Angebotes für Pendler von und nach Borna muss mit allen Mitteln verhindert werden.“

Von Nikos Natsidis