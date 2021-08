Platz für mehr Klassen an der Bornaer Robinienhofschule

Borna

Seit Beginn der Sommerferien läuft der Abriss des Nebengebäudes der Bornaer Robinienhofschule. Dabei wird allerdings nur ein Teil des Bauwerks abgetragen, das von der Rudolf-Virchow-Straße aus erreichbar ist. Hier soll hier ein zwei-etagiges Gebäude entstehen, das statt bisher zwei künftig vier Klassen der Förderschule für Lernbehinderte Platz bietet, erklärt Hendrik Foelsch, der Leiter des Sachgebietes Hochbau und Liegenschaften im Landratsamt.

Platz reicht nicht mehr aus

Dass der vorhandene Platz in dem Flachbau aus DDR-Zeiten nicht mehr ausreicht, hängt auch mit den Vorgaben für Förderschulen zusammen. „Die haben neben einem Klassenraum immer auch einen Gemeinschaftsraum für die Schüler“, so Foelsch. Hinzu kommt, dass die Robinienhofschule vollständig belegt ist. Um dennoch möglichst viel Platz rund um das Gebäude zu erhalten, kommt ein zweites Geschoss drauf. Die Spielgeräte im Garten werden abmontiert, um nach Ende der Bauarbeiten wieder dort installiert zu werden.

Rohbau soll im September stehen

Bereits Anfang September soll der Rohbau stehen. Die Fertigstellung ist nach Angaben von Sachgebietsleiter Foelsch für den Herbst 2022 geplant. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 3,2 Millionen Euro. Davon stammen mehr als eine Million Euro aus dem Förderprogramm VwV Invest Schule sowie 1,3 Millionen Euro aus der sogenannten Schulinfrastrukturverordnung, einem Förderprogramm der Sächsischen Aufbaubank. Der Rest sind Eigenmittel des Landkreises.

Zehn Schulen in Landkreis-Trägerschaft

Der Kreis hat insgesamt zehn Schulen in seiner Trägerschaft. Dazu gehören neben der Robinienhofschule auch die Schule in der Luckaer Straße in Borna sowie die Förderschulen in Grimma, Wurzen, Burkartshain, Brandis und Elstertrebnitz sowie die Berufsschulzentren in Böhlen, Wurzen und Grimma.

Von Nikos Natsidis