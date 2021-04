Plötzlicher Tod: Wie Notfallseelsorger Martin Opitz Angehörigen beisteht

Landkreis Leipzig

Er ist weder Psychologe noch Pfarrer noch Sozialarbeiter. Martin Opitz arbeitet als Revierförster, ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. „Um Notfallseelsorger zu werden, muss man keinen speziellen Beruf haben. Wir machen nichts Besonderes, wir sind ganz normale Leute“, sagt er. Wir – das sind die 30 Notfallseelsorger der Diakonie Leipziger Land.

Vor einigen Jahren wollte der Mann aus Zwenkau seine Freizeit „neu sortieren“. Er verabschiedete sich von einigen Hobbys, die ihm nicht mehr so viel Freude machten und überlegte: „Wo könnte ich mich einbringen?“ Als er in einer schwierigen Situation einem Freund beistand, spürte er, dass vielleicht das Ehrenamt als Seelsorger ihm liegen könnte.

Gesunde Psyche und stabiles Lebensumfeld wichtig

Er recherchierte im Netz und bekam Kontakt zur Diakonie in Grimma. In einem Gespräch wurde ihm „auf den Zahn gefühlt“. Danach folgte ein Kurs über 80 Stunden an vier Wochenenden. „Das war sehr gut und ich habe tolle Kollegen kennengelernt, mit denen ich heute noch zusammen arbeite“, erzählt er.

Notfallseelsorger Martin Opitz: „Ich kann nur anbieten, dass ich da bin, Zeit habe und wir die Situation jetzt gemeinsam aushalten.“ Quelle: Andre Kempner

Bei einem solchen Ehrenamt müsse man immer zwei Dinge im Blick haben: den zu Betreuenden, aber auch sich selbst. Nur so könne man wirklich helfen. Wichtige Voraussetzungen sind seiner Meinung nach „eine gesunde Psyche und ein stabiles Lebensumfeld“.

Zwei Zwölf-Stunden-Schichten im Monat

Seit fünf Jahren hat er mindestens zwei Zwölf-Stunden-Bereitschaftsdienste pro Monat. Meistens nimmt er zwei Nachtschichten von 7 bis 7 Uhr. Dann muss er sein Handy stets zur Hand haben. Schätzen Polizei oder Notärzte ein, dass eine Familie Hilfe nach einem Todesfall braucht, wird der Seelsorger verständigt. Das passiert bei weitem nicht in jeder Schicht. Rund hundert Einsätze gibt es pro Jahr bei der Diakonie im Landkreis Leipzig.

Die können sehr verschieden sein. Eine Frau, Mitte 50, stirbt plötzlich zu Hause an einem Herzversagen. Der Ehemann kann es nicht fassen, er ist geschockt und ganz allein. Weil der Notarzt weiter muss und einschätzt, dass der Mann jetzt jemanden braucht, fordert er einen Notfallseelsorger an.

Häufig nach Suizid gerufen

Oder Martin Opitz wird nach einem Suizid gerufen. Er stand auch schon nach einem Wohnungsbrand oder Badeunfall Hinterbliebenen bei. Er begleitete zudem Polizisten, die einer Familie sagen mussten, dass ihr Angehöriger bei einem Verkehrsunfall gestorben ist. Die härtesten Einsätze seien für ihn, wenn Kinder involviert sind.

Seelsorger im Ehrenamt kümmern sich vor Ort - so wie hier bei einer Übung - aber auch im Nachgang um Betroffene und deren Seelen. Quelle: LVZ-Archiv

„Jeder reagiert in Trauer anders“, weiß der Notfallseelsorger. Einer schreit fünf oder fünfzehn Minuten lang, eine andere ist stumm und erstarrt. Es sei falsch, Floskeln wie „ich helfe Ihnen“ oder „das wird schon wieder“ zu sagen. Denn: „Ich kann demjenigen nicht helfen und das wird auch nicht wieder gut. Ich kann nur anbieten, dass ich da bin, Zeit habe und wir die Situation jetzt gemeinsam aushalten.“

Abschied von dem toten Angehörigen als Ritual

Manche möchten reden. Sie erzählen ausführliche Lebensgeschichten. Andere können gar nichts sagen, wollen aber auch nicht allein sein. Gemeinsames langes Schweigen sei nicht immer einfach. Wichtig ist, ein Stück weit in die Normalität zurückzufinden und Kontaktpersonen zu organisieren. Seien es Angehörige, Freunde, Bekannte oder Nachbarn.

Wenn es möglich ist, empfiehlt er einen Abschied von dem toten Menschen. Rituale könnten in der Trauer helfen. Eine Kerze. Eine Berührung. Abschiedsworte oder ein Gebet. Je nach Wunsch und Situation.

Mehr mit Thema Tod beschäftigen

Viele, die Martin Opitz betreut, haben sich vorher nie mit dem Tod beschäftigt – er kam plötzlich und unerwartet in die Familie. „Doch man sollte hin und wieder an den eigenen Tod denken, denn jedes Leben ist nun mal endlich“, sagt der Seelsorger im Ehrenamt. „Wir blenden dies häufig aus, aber nein, wir sollten es vielmehr einblenden.“ Das Sterben gehöre zum Leben dazu, es gelte, dies zu akzeptieren und einen Umgang damit zu finden.

Einsätze gibt es auch nach Wohnungsbränden mit Todesopfern. Quelle: LVZ-Archiv

Die Einsätze würden bei ihm den Blick auf das Wesentliche schärfen. Wenn jemand von einer „Katastrophe“ spricht, weil er während der Pandemie nicht in einem bestimmten Laden einkaufen kann, dann sagt der Zwenkauer schon mal genervt: „Weißt du, was ’ne Katastrophe ist?!“

Einsatz dauert bis zu 15 Stunden

Meist sind die Einsätze im Landkreis Leipzig, nur selten weiter weg. Sie dauern unterschiedlich lange: ein bis fünfzehn Stunden bisher bei ihm. Manchmal braucht er Tage, um das Geschehen zu verarbeiten. Bislang sei es ihm nur nach einem Einsatz richtig schlecht gegangen.

Einiges bespricht er mit seiner Frau zu Hause und oft mit anderen Kollegen. „Normalerweise diskutieren wir im Team alle zwei Monate ausführlich verschiedene Fälle“, sagt er. Wegen der Pandemie könne das derzeit wenn überhaupt nur per Video stattfinden. Das findet er bedauerlich, denn Gemeinschaft sei hier wichtig. Was gar nicht funktioniert: Er darf die Betroffenen nicht persönlich kennen. Anonymität ist für den Dienst wesentlich.

Füreinander dasein als Ehrenamt

30 Notfallseelsorger gibt es bei der Diakonie Leipziger Land. Das klingt viel, „aber wir müssen ja 60 Bereitschaftsdienste im Monat absichern“. Zudem gibt es eine gewisse Fluktuation, „manchmal braucht jemand einfach eine Pause“. Es kommt ab und zu vor, dass er mit mehreren Kollegen im Einsatz ist, zum Beispiel bei einer Bombenevakuierung. Wenn 40 alte Leute unter Stress ihre Häuser oder das Pflegeheim verlassen müssen, ist das nicht einfach.

Dreißig Ehrenamtliche unterstützen die Notfallseelsorge im Leipziger Land. Quelle: LVZ-Archiv

Für ihn ist sein Alter eine gute Zeit für dieses Ehrenamt. Die Kinder sind groß, er hat ein Haus gebaut und als Waldarbeiter und Revierförster in Leipzig sehr viele Bäume gepflanzt: „Das ist jetzt ein schöner Lebensabschnitt und eine gute Voraussetzung für solch einen Dienst“, meint der 53-Jährige.

Füreinander dazusein charakterisiert seiner Meinung nach das Ehrenamt. Dabei unterscheide sich der Notfallseelsorger nicht vom Trainer eines Sportvereins: „Das ist das, was unsere Gesellschaft ausmacht und braucht.“

Historie, Ausbildung & Kontakt Notfallseelsorge ist psychosoziale und seelsorgerliche Krisenintervention, die vor allem von Kirche und Stiftungen gestellt werden. Sie ist darauf ausgerichtet, Opfer, Angehörige, Beteiligte und Helfer von Notfällen (Unfall, Großschadenslagen usw.) in der akuten Krisensituation zu beraten und zu stützen. Aber auch Hilfe nach häuslichen traumatischen Ereignissen wie nach erfolgloser Reanimation, plötzlichem Kindstod und Suizid sowie Begleitung der Polizei bei der Überbringung von Todesnachrichten gehört zum Einsatzspektrum. Für die Ausbildung gibt es bundesweite Standards. Diese sehen eine theoretische Ausbildung von wenigstens 80 Unterrichtseinheiten vor. Meist kommen praktische Teile wie ein Einsatzpraktikum zum Beispiel im Rettungsdienst sowie eine Einführung in die Arbeit im Rahmen einer Hospitation hinzu. Zur Historie: Zum Selbstverständnis der christlichen Kirchen gehörte von Beginn der Kirchengeschichte an, die aktive Hilfe für leidende Menschen als wesentliche Aufgabe anzusehen (bis heute in Form von Caritas und Diakonie). Entsprechend war die humanitäre Tätigkeit der großen Hospitalorden des Mittelalters, etwa der Johanniter der oder Malteser, gleichermaßen auf seelsorglich-psychische wie auf fachpraktisch-medizinische Betreuung ausgerichtet. Eine spezielle seelsorgliche Betreuung der Rettungsdienste gab es jedoch bis Ende des 20. Jahrhunderts nicht in organisierter Form. Erst 1991 entstanden die ersten Notfallseelsorge-Systeme, in denen Seelsorger von Rettungsorganisationen und Polizei zu Einsätzen alarmiert werden konnten, so das Online-Lexikon wikipedia. Wer Interesse hat, bei der Diakonie Leipziger Land Notfallseelsorger zu werden, kann sich wenden an: Birgit Stemmler, Tel. 0163 7390315, E-Mail: orga-nfs@diakonie-leipziger-land.de, Internet: www.diakonie-leipziger-land.deIn der Stadt Leipzig gibt es Ausbildung und Einsatzmöglichkeiten beim Kriseninterventionsteam. E-Mail: info@kit-leipzig.de, Internet: www.kit-leipzig.de

