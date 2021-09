Polizei ermittelt wegen Diebstahls eines Wahlplakats in Bad Lausick

Bad Lausick

Unbekannte entwendeten in Bad Lausick an der Kreuzung Turnerstraße/Rochlitzer Straße ein Wahlplakat der Partei AfD. Darüber hat die Polizeidirektion Leipzig informiert. Das Wahlplakat wurde von einem Bauzaun, an dem es befestigt war, abgenommen und gestohlen. Die Mitteilung ging am Freitag gegen 10 Uhr bei den Beamten ein. Der Stehlschaden wurde noch nicht abschließend beziffert. Die Ermittlungen wegen eines Diebstahls wurden aufgenommen, heißt es weiter.

Opfer von solchen Beseitungs- sowie auch Zerstörungsaktionen werden auch die anderen Parteien. Das ist an vielen Straßen zu beobachten. Trotz der steigenden Anzahl von Meldungen werden wohl viele Fälle nicht bei der Polizei angezeigt.

