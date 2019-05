Geithain

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht, der sich bereits am 2. Mai ereignet hat. Ein Lkw mit Auflieger befuhr gegen 5:45 Uhr die Schillerstraße in Geithain in Richtung Eisenbahnstraße, obwohl diese für Laster gesperrt ist.

Lkw beschädigte Fußweg in Geithain

Beim Abbiegen nach rechts beschädigte das Gespann den Gehweg und die Umzäunung des Grundstücks Eisenbahnstraße 5 sowie einen schwarzen VW Polo, der auf dem Grundstück parkte. Anschließend verließ der Lkw-Fahrer pflichtwidrig die Unfallstelle, ohne den Eigentümer zu informieren.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem Fahrzeug oder zum unbekannten Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Grimmaische Straße 1 in Borna, unter der Telefonnummer 03433 2440 zu melden.

Von LVZ/gap