Poller im Steingrundweg: Lösung oder Risiko?

Bad Lausick

Poller halbieren den Steingrundweg, der in Bad Lausick am Rand des Kurparks entlang führt, in einen Nord- und einen Südabschnitt. Sie sollen verhindern, dass der Verkehr zum Wohngebiet Badspitzen und zur neuen Alten- und Pflegeeinrichtung der Michels-Unternehmensgruppe hier verläuft anstatt über die Else-Hirsch-Straße. Um medizinischem Personal zwischen Sachsenklinik und dem Heim, aber auch Rettungswagen und der Feuerwehr einen kurzen Weg zu öffnen, will die Kommune eine andere Lösung. Die Idee eines versenkbaren Pollers fiel im Technischen Ausschuss durch – erst einmal.

Durchfahrt ermöglichen, Anwohner schützen

Vollsperrung und uneingeschränkte Öffnung: Beides ist für Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) keine Option. Das Michels-Personal habe laut Baugenehmigung das Recht zu passieren. Andererseits: „Ohne Poller haben wir dort eine Hauptverkehrsstraße.“ Dass die Anlieger des bis vor Kurzem idyllisch abgeschiedenen Weges dagegen im Rathaus erneut Sturm laufen würden, ist ihm bewusst. Die festen Poller durch einen elektronisch versenkbaren zu ersetzen, würde 9700 Euro kosten. Um den zu bedienen, könnte man eine limitierte Zahl an Funksendern ausgeben – auch an den Bauhof und für Entsorgungsfahrzeuge, die dann nicht mehr rückwärts rangieren müssten.

Stadtwehrleiter misstraut elektronischen Pollern

„Das muss aber auch funktionieren. Sonst haben wir ein Problem“, sagte Tim Barczynski (Linke), zugleich Stadtwehrleiter. Die Störanfälligkeit dieser Technik sei ein Risiko – siehe Leipziger Innenstadt, wo es zu verschiedenen Vorfällen kam – und könnte die Zufahrt für die Feuerwehr schlimmstenfalls verzögern. Bei starkem Frost könnte die Technik streiken, aber auch sonst bestehe das Risiko eines Defekts. Er betrachte solche Poller deshalb eher skeptisch, wolle darüber aber mit den Wehrleitern sprechen.

Pfaff: Investition sparen, lieber Geld einnehmen

Als rausgeworfenes Geld bezeichnete Matthias Pfaff (Freie Wähler) eine solche Information. Die Kommune sollte Verbotsschilder aufstellen, regelmäßig kontrollieren und Verstöße ahnden; das spüle sogar etwas in die Kasse. Hultsch wies darauf hin, dass die Überwachung des fließenden Verkehrs, um den es sich ja handele, nicht Aufgabe der Stadt, sondern der Polizei oder des Landkreises sei.

Horst Juhlemann (AfD) plädierte dafür, den Beschluss zu verschieben und die Sache noch einmal ausführlich zu überdenken. Es bestehe schließlich kein Zeitdruck. Dem folgten die Ausschussmitglieder einhellig.

Von Ekkehard Schulreich