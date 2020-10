Praxistest und Theorie bei Premiere des Sportjugend-Forums in Naunhof

Naunhof

Mit dem Sportjugend-Forum hat die Nachwuchs-Organisation des Kreissportbundes Landkreis Leipzig ( KSB) einen neuen Erfahrungs-, Ideen- und Problemaustausch aus der Taufe gehoben. Die Premiere fand am Sonnabend im Haus Grillensee in Naunhof statt. Unter dem Titel „Verein(t) mit Zukunft“ kamen Jugendleiter und junge Engagierte der Sportvereine zusammen, um innovative Impulse zu finden sowie die Trends der Zeit zu erkennen. Mit Blick auf die Corona-Lage stellte sich die Sportjugend recht hohe Hygieneanforderungen für eine hohe Sicherheit der rund 45 Teilnehmer und Gäste.

Forderung ans Land nach höherer Jugendpauschale

Vor den Augen der Naunhofer Bürgermeisterin Anna-Luise Conrad (parteilos) startete das Forum mit einem Stehtischgespräch von KSB-Präsident Andreas Woda sowie Robert Arendt, Vorstandsmitglied der Sportjugend Sachsen, das Carlo Hohnstedter vom Sportjugend-Kreisvorstand moderierte. Sie richteten einen Appell an die Landesregierung, die Erhöhung sowie den Einsatz der Jugendpauschale in die Haushaltsverhandlungen einfließen zu lassen. Eine diskutierte Senkung sei ein völlig falsches Signal an alle jungen Menschen, die sich nach der Schule oder Arbeit und an Wochenenden in einem Ehrenamt und damit in ihrer Freizeit für den eigenen Sportverein einsetzen.

Gespräch von Kreissportbund-Präsident Andreas Woda (stehend, v. l.), Moderator Carlo Hohnstedter (Sportjugend im Landkreis) und Robert Arendt (Vorstandsmitglied der Sportjugend Sachsen). Quelle: Kreissportbund

Sportvereine üben gesamtgesellschaftliche Aufgabe aus

Zudem sprach das Trio über das erforderliche gesunde Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen und die damit verbundene besondere Leistung, die Sportvereine und ihre (jungen) Ehrenamtler im Hinblick auf eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung täglich aufbringen. Auch die Themen Nachhaltigkeit im Kontext von Sport und Umwelt, Kinderschutz und Demokratiebildung fanden große Resonanz bei den Teilnehmern und Gästen.

An der Premiere des Sportjugend-Forums haben etwa 45 junge Engagierte der Vereine und Gäste teilgenommen. Quelle: Kreissportbund

Lachmuskel-Training sowie Workshops für die Praxis

Danach sorgte das Knalltheater Leipzig für eine super Aufwärmung der Lachmuskeln. Dabei stellten die sportlichen Akteure und Gäste unter Beweis, dass sie über eine gesunde Selbstironie verfügen. Diese war ebenso bei der Anfertigung der Erinnerungs-T-Shirts zu erkennen, die die Teilnehmer an diesem Tag erhielten. Ganz praktisch ging es schließlich in einigen Workshops zu. Details für die Arbeit vor Ort gab es unter anderem zu den Themen „Medienkompetenz im Sportverein“und „Think outside the box – Sei mehr als ‚nur‘ Sportverein!“ sowie für „Fit for Kids – Das Bootcamp für Kinder und Jugendliche“), ein Fitness-Trainingslager für den Nachwuchs.

Vereine sollen Jugend in Verantwortung einbinden

KSB-Präsident Woda sprach von einem gelungenen Veranstaltungstag. Er zeigte sich begeistert vom Engagement der jungen Menschen. Ihnen Gehör zu schenken und sie noch mehr in die Vereinsarbeit einzubeziehen, fordert er die Sportvereine auf. Sie müssten beflügelt und in Verantwortung gebracht werden – damit die Gemeinschaften im Wandel der Zeit bestehen können.

Die Sportjugend ist die Nachwuchs-Organisation des Kreissportbundes Landkreis Leipzig. Mehr als 16 000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (bis 26 Jahre) sind Mitglied in den Sportvereinen. Quelle: Kreissportbund

