Prießnitz

Schon alleine der Name: MacGregor! Er klingt nach Highlands, geheimnisvollen keltischen Nächten, Dudelsack und viel Grün. Zum 20. Mal richtet der Verein MacGregor 1999 Prießnitz vom 10. bis 12. Mai die Highland Games auf der Wiese hinterm Rittergut aus und erwartet dazu Besucher aus ganz Deutschland. „Es wird eine atemberaubende Veranstaltung voller schottischer und keltischer Kultur“, freut sich der Vorsitzende Martin Tim Kuhne auf die Tage im Mai.

Wenn der Waldspaziergang zur Trainingseinheit wird!!! Gepostet von MartinKuhne&MollieHoss HighlandGames Athletes am Mittwoch, 10. April 2019

Highlandsport : Hammerwerfen und Steinstoßen

Im Mittelpunkt steht der Sport mit seinen traditionellen Disziplinen wie Baumstammüberschlag, Hammerwerfen, Gewichtweit- und -hochwurf oder Steinstoßen. In den Einzelwettkämpfen messen sich am Sonntag die Profis aus sieben Nationen: Deutschland, Schottland, den Niederlanden, Belgien, den USA, Island und Tschechien, darüber hinaus werden am Sonnabend die deutschen Meisterschaften der Amateurteams ausgetragen. Die Siegerehrung ist für abends angesetzt.

Der Highland-Sport ist nichts für schwache Nerven. Die Athleten messen sich im Baumstammüberschlag, Hammerwerfen, Gewichtweit- und -hochwurf oder Steinstoßen. Quelle: René Beuckert

„Bei uns gehen die stärksten Teams aus der gesamten Bundesrepublik an den Start“, weiß der Prießnitzer Kuhne, der selbst erfolgreich diesen Sport betreibt. „Es wird ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen um den deutschen Meistertitel.“

Rahmenprogramm mit Stepptanz und Bogenschießen

Das Rahmenprogramm umfasst wie jedes Jahr neben Livemusik und irischem Stepptanz auch eine mystische Feuershow, Dudelsackmusik, eine Rasseschau der Hochlandrinder, Bogenschießen, eine Auktion und vieles mehr.

Die Eintrittsgelder als auch die Einnahmen aus der Imbissversorgung werden wieder eins zu eins einem guten Zweck zugeführt. „Wir möchten mit unserer Veranstaltung einerseits den Sport vorstellen und zugleich etwas Gutes tun. Wir spenden seit Jahren für das Kinderhospiz Bärenherz in Markkleeberg, weil mir eine lokale Nähe immer wichtig war“, sagt Martin Tim Kuhne, „außerdem weiß ich genau, wo das Geld hingeht. Ich kenne die Personen dort und werde immer herzlich empfangen.“

Spendenauktion für das Kinderhospiz Markkleeberg

Um die Spendensumme nach oben zu schrauben, organisieren die MacGregors eine Auktion für den Samstagabend. Händler, Handwerker und Sponsoren haben hier die Möglichkeit, sich vorzustellen und jeweils einen Artikel aus ihrem Sortiment für den guten Zweck zu versteigern. Wer auch sonst einen Schatz im Keller versteckt habe, könne diesen ebenso auf der Auktion an den Mann bringen, sagt der Prießnitzer. Hinweise und Anmeldungen nimmt er telefonisch entgegen (0163/4703405).

Für das leibliche Wohl ist mit schottischen Speisen und Produkten vom Hochlandrind gesorgt.

Programm der 20. Highland-Games Freitag, 10. Mai – 17 Uhr Highland Cattle Auftrieb, Züchter und Tiere beziehen die Stallungen –18.30 Uhr Auftakt mit DJ Desch und „Die Pörschis“ Sonnabend, 11. Mai - 10 Uhr Eröffnung der 20. Highland-Games - 11 Uhr festlicher Einmarsch, Eröffnungszeremonie mit der Pipe-Band aus Dresden - 11.30 Uhr Deutsche Meisterschaft der Amateur-Teams - 12 Uhr Mitteldeutsches Highland Cattle Championat, Rasseschau der Hochland Rinder - 14 Uhr Fairydust live in concert - 15 Uhr irischer Stepptanz mit „Tap for fun“ - 16 Uhr Fairydust live in concert - 17 Uhr Tanzgruppe „Movetastix“ - 18 Uhr Fairydust live in concert - 19 Uhr Spenden-Auktion für das Kinderhospiz Bärenherz Leipzig - 19.30 Uhr Siegerehrung der deutschen Meisterschaften - 20 Uhr „Doc & Taylor“ live in concert - 21.30 Uhr Fairydust live in concert - 22.30 Uhr mystische Feuershow , anschließend Tanz für Jung und Alt Sonntag, 12. Mai - 11 Uhr Einmarsch der Athleten - 15 Uhr Tanzgruppe „Movetastix“ - 18 Uhr Siegerehrung

Von Kathrin Haase