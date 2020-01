Prießnitz: Lehramtsstudenten holen Bauernrathaus in den Unterricht

Frohburg/Prießnitz

Das Prießnitzer Bauerrathaus ist ein Bauplatz. Die Planen, die Teile der Fassade verhüllen, zeigen an: Der gleichnamige Verein, der das mehr als 300 Jahre alte Baudenkmal in seine Obhut genommen hat, will die Sanierung in diesem Jahr intensivieren. Interesse an dem Umgebindehaus im Herzen des Dorfes haben indes nicht nur die Prießnitzer.

Eine Gruppe junger Frauen und Männer, die an der Leipziger Universität Lehramt mit dem Schwerpunkt Geschichte studieren, entwickelt Unterrichtsmaterialien, die das Objekt in den Mittelpunkt rücken.

Geschichte erlebbar und begreifbar machen

Die Architektur eines Umgebindehauses mit seiner typischen Bohlenstube Fünft- oder Sechstklässlern nahe bringen, das möchten etwa Charlotte Paar und Nils Zaczek. „Wir haben bereits viel über das Bauernrathaus gehört, haben uns viel angelesen. Jetzt können wir uns vor Ort ein Bild machen“, sagt der 25-Jährige aus Schwäbisch Hall, der Wirtschaftspädagogik und Geschichte studiert.

Die Leipziger Lehramtsstudenten beschäftigen sich jetzt intensiv mit dem Bauernrathaus in Prießnitz. Quelle: Jens Paul Taubert

Gemeinsam mit der Rand-Berlinerin, die später an einem Gymnasium unterrichten will, erstellt er Arbeitsblätter und das Konzept eines Projekttages. Die Materialien sollen am Ende auf der Uni-Website abrufbar sein. Charlotte Paar: „Lehrer können es herunterladen, und Klassen aus der Nähe können selbst nach Prießnitz kommen.“ Der unmittelbare Praxisbezug und der Bezug zu Leipzig und dem Umland seien wichtig.

Beeindruckt vom Ambiente und der Historie des Hauses zeigte sich Henrieke Porsche aus Riesa, die Geschichte und Englisch studiert. Sie befasst sich mit der Verteilung des Salzes, die für die Prießnitzer hier stattfand. Eine Salzwaage erhielt sich im Gegensatz zum Salzschrank. Dafür aber gibt es in Archiven zahlreiche Unterlagen. All das will Porsche für die Klassenstufe 5 aufbereiten.

Sanierung des Bauerndenkmals geht weiter

Die Idee der Kooperation mit dem Verein entwickelte Diana Paul-Pietsch vom Lehrstuhl Geschichtsdidaktik an der Universität Leipzig. „Uns ist immer daran gelegen, unser Haus bekannter zu machen“, sagt Vorstand Jessica Böttcher-Ebers. Kennen gelernt habe man sich beim Tag des offenen Umgebindehauses. Sie sei sehr gespannt auf die Arbeitsergebnisse.

Parallel dazu – und davon erhielten die künftigen Pädagogen einen nachhaltigen Eindruck – setzt der Verein die Sanierung des Gebäudes nicht nur an der Ostseite fort. Intensiv gebaut wird auch im Inneren. Ein Sonderförderprogramm für Umgebinde- und Fachwerkhäuser, eine Spende der Kultur- und Umweltstiftung der Sparkasse und Gelder der Stadt Frohburg machten es möglich.

Wenn Küche und Toiletten fertig seien, komme das den Veranstaltungen zupass. In den kommenden Jahre werde man auch die verbleibenden Fassaden sanieren. Grundlage ist das von Jan Körner aus Frankenhain erarbeitete Holzschutz-Gutachten. Körner führt die Arbeiten selbst aus.

Link zur Plattform mit den Arbeitsblättern https://oer.uni-leipzig.de Hier werden perspektivisch die Arbeitsblätter zum Bauernrathaus zu finden sein.

Von Ekkehard Schulreich