Prießnitzer Wasserwerk geht später in Betrieb

Frohburg/Prießnitz

Mehr als sieben Millionen Euro wollen die Kommunalen Wasserwerke Grimma-Geithain 2020 investieren. Der größere Teil dieser Summe, nämlich 3,9 Millionen Euro, betrifft den Bereich Trinkwasser. Den Schwerpunkt bildet aber die Fertigstellung des neuen Wasserwerkes in Prießnitz und der Abriss des alten.

Das Bauwerk sollte ursprünglich im Sommer 2019 in Betrieb gehen. Jetzt nimmt es zumindest den Probebetrieb auf. Die Übergabe ist nun für 2020 vorgesehen. Für die Fertigstellung sind noch 400.000 Euro geplant, für die Sanierung der Brunnen im Raum Prießnitz weitere 100.000 Euro.

Probebetrieb des Wasserwerks ist jetzt möglich

In den letzten Tagen des alten Jahres wurde am Neubau des Wasserwerks Prießnitz ein großer Schritt getan hin zum Probebetrieb. „Die Arbeiten an der elektrotechnischen Ausstattung befinden sich in einem Stadium, das den Probebetrieb ermöglicht.

Sämtliche Rohrleitungen sind angeschlossen, so dass wir nun die Inbetriebnahme vorbereiten können“, informiert Falk Heinig, der zuständige Gruppenleiter bei der Veolia Wasser Deutschland GmbH. Prießnitz ist mit rund fünf Millionen Euro, auf mehrere Jahre gesplittet, die mit Abstand größte Investition der Wasserwerke.

Das Wasserwerk ist in einem neuen Hallenkomplex untergebracht. Quelle: Jens Paul Taubert

Neues Werk erhöht Versorgungssicherheit

In dem Frohburger Ortsteil entsteht ein komplett neues Wasserwerk, das das alte ablösen wird. Damit ergänze eine leistungsstarke Anlage das gewachsene Verbundsystem der Wasserwerke im Gebiet des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain, sagt Lutz Kunath, Geschäftsführer des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain: „Um die Versorgungssicherheit unserer Kunden mit Trinkwasser langfristig sicherzustellen und auf die Herausforderungen der Klimaveränderung reagieren zu können, ist dieses moderne Wasserwerk eine Notwendigkeit und echte Bereicherung.“

Neue Technik für Bad Lausicker Kläranlage

Wegen des begrenzten Budgets würden einige Maßnahmen auf das nächste Jahr verschoben. Das betreffe zum Beispiel die Sanierung der Trinkwasserbehälter in Ebersbach und Ballendorf-Waldmühle und den Wasserleitungsbau in der Alten Buchheimer und der Wüstungssteiner Straße in Bad Lausick, so Kunath mit Blick auf die anderen 2020 im Geithainer Raum geplanten Investitionen.

In Bad Lausick führe man die Baumaßnahme in der Auen-, Linden- und Talstraße weiter. Hier werden Trinkwasser- und Abwasserleitungen erneuert. Kostenpunkt: 440.000 Euro. Leitungen werden zudem in der Angerstraße Bad Lausick erneuert. Die Kläranlage Bad Lausick erhält eine neue Anlage zur Grobstoff-Abscheidung. „Außerdem wird eine stationäre Anlage zur Phosphor-Fällung zwecks Verbesserung der Abwasser-Beschaffenheit errichtet“, so Kunath. Dafür seien 450.000 Euro vorgesehen.

Kolka kommt ans Wassernetz

In Geithain werden Trink- und Abwasserleitungen in der Schillerstraße im Wert von 190.000 erneuert. Die Ortslage Kolka und Teile von Niedergräfenhain werden an das öffentliche Trinkwassernetz angeschlossen. Dafür sind 800.000 Euro vorgesehen. In den zu Frohburg gehörenden Dörfern Roda, Prießnitz und Tautenhain werden neue Trinkwasserleitungen im Wertumfang von 350.000 Euro verlegt.

Infos gesucht zum alten Wasserwerk Zeitzeugen, die über das Prießnitzer Wasserwerk berichten können, sucht die Oewa GmbH, Betriebsführer der Kommunalen Wasserwerke Grimma-Geithain. „Wir wüssten gern mehr über das alte Wasserwerk und dessen Entstehung“, sagt Gruppenleiter Falk Heinig. Er hofft, dass es Menschen gibt, die den Bau damals verfolgt haben und darüber erzählen können. Beim Versorgungsverband ließen sich nur wenige Unterlagen zum Bau des alten Wasserwerkes auftreiben: einen Ordner mit Planungsunterlagen – mehr nicht. „Aber wir sind überzeugt, dass so ein großes Projekt damals für Gesprächsstoff gesorgt hat“, so Heinig. Ein Projekt, von dem er annimmt, das es in der DDR sogar eine überregionale Bedeutung besaß. „Wir wüssten zum Beispiel gern, welche Firmen hier gebaut haben, woher sie kamen und wie lange es von der Grundsteinlegung bis zur Inbetriebnahme gedauert hat. Vielleicht gab es ja besondere Vorkommnisse beim Bau.“ Über der Tür des alten Wasserwerkes stehe die Jahreszahl 1952. Es sei anzunehmen, dass die Anlage in jenem Jahr ans Netz ging. Wer über den Bau des alten Prießnitzer Wasserwerkes etwas erzählen oder alte Zeitungsartikel beisteuern kann, meldet sich bei Falk Heinig: Telefon 034348/51416 oder 0163/7528570, Mail an falk.heinig@veolia.com. Spätestens zur offiziellen feierlichen Inbetriebnahme des neuen Wasserwerkes will Falk Heinig mit spannenden Informationen zum Altwerk, das abgerissen werden wird, aufwarten. Ein Datum steht noch nicht fest.

Von Ekkehard Schulreich