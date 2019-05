Frohburg/Prießnitz

Unter Hochdruck arbeiten die Firmen an der Fertigstellung des Prießnitzer Wasserwerkes. Die neue Anlage soll Ende August ihren Betrieb aufnehmen. Anschließend gehen die alten Anlagen in Prießnitz und Frohburg vom Netz.

„Der Endspurt lässt noch ein wenig auf sich warten. Augenblicklich sieht am neuen Wasserwerk alles nach Großbaustelle aus“, sagt Lutz Kunath, Geschäftsführer des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain und der Kommunalen Wasserwerke Grimma-Geithain (KWW). Fünf Millionen Euro kostet das Bauwerk, das unmittelbar neben der Altanlage entsteht. „Wir investieren damit in die Versorgungssicherheit für die Region Frohburg, Bad Lausick und Geithain.“

Einweihung des Wasserwerks am 28. August geplant

Zurzeit, informiert Michael Mönicke von der Veolia Wasser Deutschland GmbH in Grimma, seien die in den Losen zwei und drei gebundenen Firmen in Prießnitz beschäftigt. Entscheidend sei jetzt, das Wasserwerk verfahrenstechnisch auszustatten und sämtliche Komponenten miteinander zu verbinden.

Außerdem werde intensiv daran gearbeitet, die elektrotechnische Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik zu installieren. „Wir sind guter Dinge, alles innerhalb unseres Zeitplanes realisieren zu können“, sagt Projektleiter Michael Mönicke.

„Augenblicklich sieht am neuen Wasserwerk alles nach Großbaustelle aus“, sagt Lutz Kunath, Geschäftsführer des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain. Quelle: privat

Schon vor Wochen hatte man die Einladung für die Einweihung am 28. August verschickt. Veolia betreut das Projekt im Auftrag des Versorgungsverbandes. Der hatte mit der Fortschreibung seiner Trinkwasser-Konzeption vor fast fünf Jahren entschieden, in Prießnitz ein neues Wasserwerk bauen zu lassen und das alte nicht zu sanieren.

„Es ist nicht alltäglich, ein altes Wasserwerk durch einen modernen Neubau zu ersetzen“, erläutert Thomas Sawatzki von der Prowa Ingenieure Dresden GmbH. Die Sanierung der Altsubstanz werde in der Regel bevorzugt. „Doch das war hier nicht machbar und wäre außerdem entschieden teurer geworden als der Neubau.“

Im Juli soll die neue Anlage in den Probebetrieb gehen

Im Juli soll die neue Anlage nach jetzigem Plan in den Probebetrieb gehen. „Dann dauert es erfahrungsgemäß noch ein paar Monate, bis sich alles eingespielt hat und wir über das neue Wasserwerk auch die sichere Trinkwasserversorgung für die Kunden des Verbandes gewährleisten können“, so Mönicke.

Bis Ende 2019 darf das alte Prießnitzer Wasserwerk noch am Netz bleiben. „Dann ist seine Lebensdauer offiziell abgelaufen.“ Bis Ende 2020 soll das alte Wasserwerk Prießnitz schließlich abgerissen werden. Ein wenig Zeit bleibt Falk Heinig, für das Einzugsgebiet Frohburg, von diesem Stück regionaler Wassergeschichte Abschied zu nehmen. Was auch für die Frohburger Anlage gilt. Mit der offiziellen Inbetriebnahme des neuen Wasserwerkes geht das Wasserwerk an der alten Bundesstraße 95 in Frohburg vom Netz.

