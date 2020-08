Primary School Geithain: 11 000 Euro für Zebrastreifen gesammelt

Geithain

Diese Gefahrenstelle ist ausgeräumt: Unmittelbar vor der International Primary School, der fremdsprachigen privaten Grundschule in Geithain-West, sorgt jetzt ein Zebrastreifen auf der Fahrbahn für ein sicheres Überqueren. Initiiert wurde der Bau des Fußgängerweges über die viel befahrene Straße der Deutschen Einheit von den Schülern, Lehrern und Eltern. Sie stellten an die Stadt Geithain nicht nur die Forderung; sie sammelten selbst Geld für den Ausbau. Rund 11 000 Euro kamen auf diese Weise zusammen. Die Kommune legte knapp dieselbe Summe obendrauf – und handelte.

Neuer Überweg schafft Sicherheit

„Wir bedanken uns, dass wir sicher zum Bus, sicher nach Hause, zum Mittagessen (in der Cafeteria schräg gegenüber) und zum Chor kommen“, sagten die Ferienspiel-Kinder an die Adresse von Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG), der sich Mitte der letzten Ferienwoche von der Sinnhaftigkeit dieser Investition überzeugte. Jakob, der ab dem Sommer in Klasse 4 lernt, übergab ihm ein gerahmtes Dankeschön.

„Wir freuen uns sehr, dass es pünktlich zum Schuljahresbeginn geklappt hat“, sagte Schulleiterin Heike Bergmann. Vor allem morgens, wenn die Kinder zum Unterricht kämen, und am Nachmittag gebe es vor dem Schulgelände „ein großes Gewusel“. Der Wunsch nach einer sicheren Querung der Straße bestehe seit Inbetriebnahme der Bildungseinrichtung im ehemaligen Arbeitsamt im Herbst 2018. Seither sammelten Schüler und Eltern Geld, es gab einen Spendenlauf. Der Schulförderverein unterstützte die Bemühungen. Die Zeit bis zum Bau überbrückte die Schule mit Aufsichtspersonal, das die Kinder sicher über die Straße geleitete. Zusätzlich wies die Kommune Tempo 30 aus.

Oberbürgermeister: Starke Initiative

„Eine ganz starke Initiative“ nannte das Frank Rudolph. Mit Orangensaft wurde angestoßen auf den Überweg, den das Frankenhainer Unternehmen GTS ein paar Meter neben dem Schultor errichtete. Die Autofahrer haben sich inzwischen offenkundig auf die Neuerung eingestellt. Dass die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h aufgehoben ist, sollte indes keinen zu unangemessenem Tempo verleiten.

Von Ekkehard Schulreich