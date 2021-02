Psychologin: „Familien mit Kindern sind Hauptleidtragende der Pandemie“

Landkreis Leipzig

„Es gibt in zahlreichen Familien eine explosive Mischung aus Überforderung und Langeweile, weil die sozialen Kontakte fehlen“, sagt Sylvia K. Will. Die 37-jährige Leiterin der Familien- und Erziehungsberatungsstelle des Wegweiser-Vereins in Böhlen sieht Familien mit jungen Kindern als Hauptleidtragende der Pandemie.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Frage: Zwei Monate waren jetzt die Kindergärten und Schulen geschlossen. Wie ist die Situation in Ihrer Familienberatungsstelle?

Anzeige

Sylvia K. Will: Wir platzen aus allen Nähten. Generell muss man sagen, dass die elf Beratungsstellen in der Stadt Leipzig sowie die fünf Beratungsstellen im Landkreis häufig am Limit arbeiten. Zugenommen hat jedoch die Dringlichkeit der Anliegen.

„Viele Eltern sind ausgebrannt und überlastet“

Zum Beispiel?

Umgangsberechtigte Elternteile, sehr oft Väter, melden sich, weil das andere Elternteil den Kontakt zum gemeinsamen Kind untersagt – mit der Begründung des Infektionsgeschehens. Oder: In sehr schwierigen Elternbeziehungen, wo beispielsweise Dinge vor Gericht geklärt werden sollen, kommt es zu Verschiebungen wegen eines Corona-Falls oder Quarantäne. Das ist sehr kompliziert.

Zur Person Sylvia K. Will ist Diplompsychologin und Familientherapeutin. Die 37-Jährige leitet die Familien- und Erziehungsberatungsstelle des Wegweiser-Vereins – mit Standorten im Landkreis Leipzig (Böhlen und Markkleeberg) sowie in der Stadt Leipzig (Engelsdorf). Zwölf Mitarbeiterinnen sind dort beschäftigt.

Wie schätzen Sie die Situation in Familien ein, die normalerweise keinen Beratungsbedarf haben.

Viele Eltern sind ausgebrannt und überlastet. Die Zeitfenster sind so, dass sie keinerlei Ressourcen mehr für ihre Erholung haben. Entweder sie arbeiten abends und nachts im Homeoffice und kümmern sich tagsüber um ihre Kinder oder sie versuchen beides gleichzeitig am Tag und stoßen an Grenzen. In zahlreichen Familien fehlt die Tagesstruktur. Es gibt eine explosive Mischung aus Überforderung und Langeweile, weil die sozialen Kontakte fehlen.

Die bislang angebotene Notbetreuung kann hier nichts ausgleichen?

Es gibt eine ganz klare Regelung, welche Berufe zur Notbetreuung berechtigen. Die alleinstehende Mutter mit vier Kindern zählt nicht dazu, wenn sie in einem anderen Beruf arbeitet, aber völlig überlastet ist. Viele Eltern in prekären Beschäftigungsverhältnissen haben Angst zum Beispiel die Kinderkranktage zu nutzen, um die eigenen Kinder zu betreuen. Sie fürchten schlichtweg um ihren Job.

„Wir machen vor allem Mut“

Das Problem ist, dass die Pandemie nun schon so lange dauert...

Die Familien mit Kindern sind meiner Meinung nach die Hauptleidtragenden in der Pandemie, es gibt massive Probleme. Auch wenn jetzt die Kindergärten und Grundschulen wieder öffnen: Fünft- bis Siebstklässler sind unter Umständen den ganzen Tag zu Hause alleine, wenn die Eltern auswärts arbeiten. Die Supermarkt-Verkäuferin kann nun mal nicht im Homeoffice arbeiten.

Wie können Sie als Familienberatungsstelle in dieser Situation helfen?

An strukturellen Problemen können wir leider nichts ändern außer immer wieder darauf hinzuweisen, dass die Politik die entstandenen Probleme berücksichtigen muss. Wir betreuen die Familien. Wir versuchen Lösungen zu finden, wo wir Spielraum haben und machen vor allem Mut und beruhigen die verzweifelten Eltern.

„Jetzt ist nicht die Zeit für große Ziele“

Homeschooling ist dabei ein wesentliches Thema?

Ja, viele Eltern haben dabei das Gefühl, alles falsch zu machen. Schon nach einer halben Stunde Schule zu Hause streiten sie sich mit ihrem Kind, das ist jeden Tag Horror. Gleichzeitig sorgen sie sich um den Anschluss und haben ein schlechtes Gewissen, weil sie es anscheinend nicht besser können. Wir sagen dann, dass dies eine Ausnahmesituation ist und dass sie nun mal keine Lehrer und Lehrerinnen sind. Wir raten, sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren, Tagesstruktur zu planen. Wir verweisen darauf, was gut läuft und ermutigen durchzuhalten. Wir sind gerade alle stark belastet. Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Jetzt ist nicht die Zeit für große Ziele.

Es gibt auch ein Krisentelefon.

Das haben wir für die Lockdown-Zeit eingerichtet, um die ganz schwierigen Fälle sofort rauszufiltern. Unsere Beratung findet ja generell derzeit nur am Telefon oder per Video statt. Normalerweise meldet man sich telefonisch an, schildert kurz sein Problem und bekommt dann einen Termin. Bei den vielen Anfragen kann das mitunter ein bisschen dauern. Das Krisentelefon dagegen soll sofort helfen.

„Wenig Kontrolle durch Gesellschaft“

Dabei geht es um mögliche Kindeswohlgefährdung?

Vor allem geht es darum, dass Eltern an der Belastungsgrenze schnell Unterstützung bekommen. Wir sortieren die Anliegen. Wir vermitteln an weiterführende Hilfen. Wir stellen notfalls Kontakte her oder leiten einen Beratungsprozess ein. Aber ja, mögliche Kindeswohlgefährdungen sind gerade ein Problem. Es gibt derzeit viel weniger Kontrolle durch die Gesellschaft. Das Kind geht weder in die Schule noch in den Verein oder mal zum Kinderarzt. Das ist total schwierig und besorgniserregend. Wir machen uns Sorgen um die Kinder, die gerade leiden, aber niemand bekommt es mit.

Kontakt: Telefonische Neuanmeldung zur kostenfreien Beratung für alle Standorte unter 034206/75825 zu folgenden Zeiten: Montag 10-12 Uhr, Mittwoch 14-16 Uhr, Donnerstag 14-16 Uhr. Krisengespräche ohne Anmeldung und Wartezeit werden unter der gleichen Nummer zu bestimmten Zeiten angeboten. Die nächsten Termine: 16.2. 14– 16 Uhr, 17.2. 10–12 Uhr, 22.2. 14–16 Uhr, 23.2. 14–16 Uhr. Weitere Infos unter https://familienberatung-wegweiser.de/krise

Lesen Sie dazu auch:

Von Claudia Carell