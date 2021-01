Quote für Menschen mit Behinderung nicht erfüllt: Geithainer Unternehmen muss zahlen

Geithain

Der Partyservice weiterhin nicht gefragt, Mahlzeiten für Kindereinrichtungen auf Sparflamme, steigende Mindestlohnkosten, Personal-Engpässe wegen des Lockdowns: Alles andere als euphorisch startete Ilonka Schiener in das Jahr 2021. Die Geithainer Unternehmerin betreibt seit 30 Jahren einen Speiseservice, einen klassischen Familienbetrieb. Ausgangs des wirtschaftlich beispiellos schweren Jahres 2020 bekam sie Post von der Agentur für Arbeit. Kein unverhofftes Unterstützungsangebot, sondern der Hinweis auf ein Bundesgesetz: Betriebe mit 20 Mitarbeitern und mehr haben fünf Prozent Schwerbehinderte zu beschäftigen – oder, wenn das nicht erfolgt, einen Ausgleich zu zahlen.

Kita-Engpass, höherer Mindestlohn – und jetzt noch das

„Das Jahr 2021 geht so belämmert los wie das alte endete“, sagt Schiener. Eine Küchenkraft falle momentan aus, weil sie ihren Sprössling nicht in der Kindertagesstätte unter bekomme: Küche sei nicht systemrelevant, „dabei kochen wir Tag für Tag, Woche für Woche“. Für Seniorenheime, Menschen im betreuten Wohnen, Ältere in ihren eigenen vier Wänden. Dieses Essen auf Rädern helfe dem Betrieb über die Corona-Monate. Dass man demnächst monatlich bis zu 320 Euro zahlen müsse, weil man die geforderte Behinderten-Quote nicht erfüllen könne, bringt die Firmen-Chefin auf: „Ich mache der Politik nicht grundsätzlich einen Vorwurf. Aber wer mit Einschränkungen soll bei uns acht Stunden arbeiten? Das ist nicht realistisch. Und dass diese Forderung gerade jetzt kommt, trifft uns sehr.“

Ilonka Schiener beschäftigt Menschen mit Einschränkungen, aber es muss passen. Quelle: Jens Paul Taubert

Agentur: Firmen könnten Hilfen nutzen

„Arbeitgeber mit monatlich mindestens 20 Arbeitsplätzen im Jahresdurchschnitt sind gesetzlich verpflichtet, mindestens fünf Prozent ihrer Arbeitsplätze durch Menschen mit Schwerbehinderung oder ihnen gleichgestellten Menschen zu besetzen“, erläutert Cordula Hartrampf-Hirschberg, Leiterin der Agentur für Arbeit in Oschatz, die Situation. Bis 31. März eines Jahres sei anzuzeigen, ob diese Forderung erfüllt werde. Ermessensspielräume gebe es nicht. Wer die Forderung nicht erfüllen könne oder wolle, zahle einen Ausgleich, monatlich zwischen 125 bis 320 Euro je unbesetztem Pflichtplatz. „Betriebe, die Menschen mit Handicap einstellen, können finanzielle Unterstützung erhalten“, so Hartrampf-Hirschberg. Möglich seien etwa ein Lohnzuschuss, eine Einstellungspauschale oder auch technische Hilfen, um den Arbeitsplatz besser auszustatten. Die Agentur habe mit dem Geithainer Unternehmen deshalb Kontakt aufgenommen.

Cordula Hartrampf-Hirschberg wirbt dafür, Menschen mit Behinderungen eine berufliche Perspektive zu eröffnen. Quelle: Arbeitsagentur Oschatz

Eine praktikable Lösung sieht Ilonka Schiener dennoch nicht. „Wir haben im Team längst Leute mit Einschränkungen. Die arbeiten als Essenfahrer, aber nur dreieinhalb oder vier Stunden am Tag“, sagt sie. Das funktioniere gut, aber es rette offenbar nicht. Behinderte Menschen zu unterstützen, dass sie im Berufsleben Fuß fassen können – diese Notwendigkeit sehe sie, keine Frage. Aber es müsse passen: „Es hilft keinem, wenn ich ihm oder ihr eine zweite Kraft zur Seite stellen muss.“

Ein Viertel der Pflicht-Stellen im Landkreis sind unbesetzt

Die Situation, in dem sich der Geithainer Speiseservice sieht, ist für zahlreiche Unternehmen nicht neu. Im Landkreis Leipzig waren 2018 – aktuellere Daten hat die Agentur nicht – 1332 Pflichtplätze für Behinderte besetzt, 561 unbesetzt. Das zeigt, dass ein nicht geringer Teil der Betriebe die Latte reißt, zumal manche Unternehmen die Quote übererfüllen. „Die Zahl unbesetzter Plätze ist über die Jahre relativ stabil“, sagt Agentursprecher Volkmar Beier. Wie viele Betriebe einen Ausgleich zahlen müssen und wie hoch die jährlichen Summen sind, kann er nicht sagen: „Das wird bei uns nicht statistisch ausgewiesen.“

Bezogen auf Branchen, seien die meisten schwerbehinderten Menschen in Industrie und Handel, in Gesundheitseinrichtungen und in Verwaltungen beschäftigt. Im Gastgewerbe seien es 24. „Klar ist, die Anforderungen an die Mitarbeitenden sind je nach Branche und Tätigkeitsfeld unterschiedlich“, meint Cordula Hartrampf-Hirschberg. „Fakt ist aber auch, Handicap ist nicht gleich Handicap. Die guten Beispiele zeigen, dass es sich lohnt, schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Jede und jeder hat eine faire Chance verdient – auch wenn die Einstellungsentscheidung mitunter etwas Mut erfordert.“

