Radfahrer verursacht schweren Unfall in Frohburg

Ein 68-jähriger Fahrradfahrer hat am Sonntagmittag einen schweren Verkehrsunfall in Frohburg verursacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Rentner auf dem untergeordneten Wiesenmühlenweg unterwegs. Ordnungswidrig überquerte er die Von-Falkenstein-Straße geradeaus und stieß dabei mit einem Leichtkraftradfahrer (16) zusammen. Dieser befuhr die Hauptfahrbahn bei »Grün« an einer temporären Baustellenampel.

Unfallverursacher erleidet lebensgefährliche Verletzungen

Der Radfahrer stürzte und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er zur intensivmedizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Mopedfahrer musste leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

An dem Fahrrad und am Moped entstand ein Schaden in Höhe von rund 800 Euro. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Radfahrer.

