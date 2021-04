Radiosender MDR Kultur überträgt Gottesdienst am Ostersonntag aus Borna

Borna

Wenn sich der Radiosender MDR Kultur am Ostersonntag live aus Borna meldet, stecken dahinter zahlreiche Vorbereitungen. Die Live-Übertragung eines Rundfunkgottesdienstes ist zwar alles andere als eine Sensation und für Rundfunkleute Routine. Auch aus Borna wurden bereits Gottesdienste gesendet. Bevor aber der erste O-Ton aus der Stadtkirche St. Marien über UKW und im Livestream per Internet zu empfangen ist, sind viele Aktionen nötig.

Alles genau geplant

„Es ist alles minutiös geplant“, sagt Superintendent Jochen Kinder, der den Ostergottesdienst am 4. April leitet. Genau eine Stunde darf und muss die 10 Uhr beginnende Sendung dauern, da kommt es auf Details an. Dass der MDR-Gottesdienst am Sonntag aus Borna übertragen wird, steht allerdings schon länger fest. „Seit einem reichlichen Jahr“, so Kinder. Die wegen Corona kleine Teilnehmerzahl ist ausgeschöpft.

Drehbuch für den Gottesdienst

Für den Gottesdienst gibt es gewissermaßen ein Drehbuch. Zudem muss klar sein, wo welche Mikrofone stehen. Deshalb findet am Sonnabend auch eine Durchlaufprobe statt. Die musikalische Gestaltung liegt bei Kirchenmusikdirektor Jens Staude.

Weitere Angebote der Gemeinde

Der Auftakt für die Gottesdienste der Evangelisch-Luthe­rischen Emmauskirchgemeinde Bornaer Land an den Festtagen ist die Feier der Osternacht (Sonntag, 6 Uhr, Kunigundenkirche Borna) mit begrenzter Platzzahl. Die Andacht am Ostermontag in Kahnsdorf (10 Uhr) mit dem Emmausgang nach Neukieritzsch entfällt. Dafür steht die Stadtkirche Borna zur gleichen Zeit offen. Familien können etwas über den Weg Jesu nach Jerusalem erfahren und Angebote für zu Hause mitnehmen.

Auf dem Youtube-Kanal der Gemeinde ist eine Bornaer Meditation zu Karfreitag und Ostern zu finden.

Von Nikos Natsidis