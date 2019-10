Geithain

Ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer ereignete sich am Dienstag Abend in Geithain. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Colditzer Straße stießen 18.10 Uhr der Wagen und das Rad zusammen. Dabei erlitt der Radler (50) nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen am Arm. Gegen den PKW-Fahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von es