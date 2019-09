Radwerkstatt und Events auf der Bad Lausicker „Rolle“

Bad Lausick

Wenn es Open-Air-Kino gibt auf der „Rolle“, der alten Rollschuhbahn an der Glastener Straße in Bad Lausick, dann finden sogar Kurgäste den Weg dorthin. Letztmals heißt es am 26. September, 19.30 Uhr, Film ab. Dann wird der Streifen „This Ain’t California“ gezeigt. Der Eintritt ist frei. Wenn auch die Filmrolle nur ein Veranstaltungselement von vielen ist, nimmt Sebastian Jung die gute Resonanz als Beleg dafür, dass sich der Ort am Stadtrand etabliert – und das nicht nur bei den Heranwachsenden aus Bad Lausick und dem Umland.

Die Werkstatt auf der Alten Rollschuhbahn steht allen offen. Quelle: Kinder- und Jugendring

Es kann wieder gecrosst werden

Sommer-Camps verschiedener Jugendgruppen, ein Fahrrad-Reparatur-Picknick mit dem Deutschen Roten Kreuz, Kreativ-Montage – über den Sommer war allerhand los auf dem Areal, das der Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig von der Stadt in Pacht genommen hat. Donnerstags wird hier Volleyball gespielt, dienstags trifft sich der Vorschul-Kindersport. „Wir sind sehr zufrieden. Die Dirt-Bike-Strecke steht jetzt auch wieder zur Verfügung“, sagt Projektleiter Jung. Die ursprüngliche Gruppe, die die Piste errichtete, habe sich neu gefunden. „Die stehen zwar inzwischen im Beruf, sind aber dabei, Jüngere nachzuziehen. Das ist genau das, was wir explizit erreichen wollen.“

Werkstatt will keine Konkurrenz sein

Ein Ankerpunkt ist die Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt, die vor einem halben Jahrzehnt entstand. Unter der fachlichen Anleitung von Bahram Bahrami und Roland Hoppe kann man hier sein Zweirad in Ordnung bringen. „Die Werkstatt ist für alle offen, vom Schüler bis zum Rentner, für alle, denen zu Hause vielleicht das Fachwissen fehlt oder das passende Werkzeug“, so Jung. Konkurrenz sein zum Fachhandwerk wolle man nicht. Alte Räder, die hier flott gemacht würden, stelle man zunehmend auch Camps zur Verfügung: „Es sind ja immer mehr Leute auf Fahrrädern unterwegs.“ Außerdem wolle man sie stärker für die Verkehrsausbildung an Grundschulen einsetzen. Fahrrad-Spenden seien deshalb immer willkommen.

Eine Bauwoche findet während der Herbstferien vom 21. bis 25. Oktober auf der „Rolle“ statt. Anmeldung unter rolle@kjr-ll.de oder per Telefon (0163/6878787).

Von Ekkehard Schulreich