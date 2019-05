Frohburg

Nach einer Verfolgungsfahrt am späten Dienstagnachmittag durch Frohburg und Eschefeld stellte die Polizei den Autofahrer – im Straßenteich an der alten Bundesstraße 95 gegenüber der Tankstelle. In den hatte er sich geflüchtet, nachdem er nach höchst verkehrsgefährdender, so rasanter wie riskanter Fahrt weiter zu Fuß geflüchtet war. Die Beamten holten ihn aus dem Wasser und brachten den möglicherweise unter Drogen- oder Alkoholeinfluss Stehenden ins Krankenhaus, um eine Blutentnahme zu veranlassen. Danach durfte er nach Hause gehen.

Der grüne Audi A 4 älteren Baujahrs mit Leipziger Kennzeichen war den Polizisten auf dem Neubauernweg am Rand des Naturschutzgebietes Eschefelder Teiche aufgefallen. Als sie den jungen Mann kontrollieren wollten, gab er Gas und setzte sich in Richtung Peniger Straße ab. Er raste durch die Altenburger Straße in Richtung Eschefeld, durchquerte das Dorf auf der Großen Seite, um auf der B 7 über das Eschefelder Kreuz zum Grauen Wolf zu gelangen. Von dort ging es über die Streitwalder Straße zurück nach Frohburg, wo die Tour an ihrem Ausgangspunkt endete. Unterwegs fuhr der Mann nach Angaben der Polizei meist mit deutlich über 100 Kilometern pro Stunde, überholte rücksichtslos trotz Gegenverkehrs. Er zwang mehrere Autofahrer zu Gefahrenbremsungen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die Hintergründe des Vorfalls, der zwischen 16.30 und 16.45 Uhr geschah, liegen noch im Dunklen. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Autofahrer, die durch den A 4 in eine gefährliche Situation gebracht wurden oder die Hinweise geben können, melden sich auf dem Polizeirevier Borna (Telefonnummer 03433/2440).

Von Ekkehard Schulreich