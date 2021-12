Frohburg

Rassiges Geflügel zu züchten, hat in und um Frohburg seit 1895 Tradition. Der Pandemie geschuldet, wird sie aktuell kaum öffentlich sichtbar. Der 125. Geburtstag des Rassegeflügelzüchtervereins Frohburg und Umgebung, der bereits im vergangenen Jahr mit einer großen Schau gewürdigt werden sollte, ist erneut abgesagt. Die am Wochenende des dritten Advents geplante Ausstellung, verbunden mit der Kreisschau, kann – entgegen auch der Ankündigung im Stadtblatt „Frohburger Nachrichten“ – nicht  stattfinden, wie geplant.

Jubiläumsschau zum zweiten Mal abgesagt

„Dieses Jahr haben wir erneut Anlauf genommen“, bedauert Werner Mroske, langjähriger Züchter, der dem Vereinsvorsitzenden Kai Schubinski als Stellvertreter zur Seite steht. „Viele Züchter meldeten ihre Tiere, bereiteten sich vor, freuten sich darauf – aber es soll wieder nicht sein.“

Insgesamt rund 400 Vögel wollte der Verein in der Mehrzweckhalle in Greifenhain, dem seit Jahren etablierten Ausstellungsort, präsentieren. Doch nun bleiben die Hühner, Tauben und das Wassergeflügel in den heimischen Ställen und Volieren. Mroske dankt allen, die sich bei der Vorbereitung der Schau einbrachten und die den Verein immer wieder unterstützen.

Prädikate „Hervorragend“ und „Sehr gut“

Umso erfreulicher ist das Abschneiden der Frohburger Jugend-Züchter bei der Geflügelschau des Kohren-Sahliser Vereins Mitte November, die als einzige in der Region durchgeführt werden konnte, wie sie angekündigt war. Rafael Bergmann erhielt auf seine Zwerg-Rheinländer das Prädikat „Sehr gut“ und sicherte sich mehrere Ehrenpreise. Nadine Endmann sicherte sich mit ihren Tauben der Rasse Thüringer Schnippen das Jugendband des Kreisverbandes Geithain.

An der Schau beteiligte sich auch das Geschwister-Paar Tim und Klara Schubinski. Die Schwester erhielt auf einen ihrer Hähne der Rasse Zwerg-Brahma sogar das Prädikat „Hervorragend“. Sie wurde mit dem Jugendband des Landesverband Sachsen ausgezeichnet.

Verein will 2022 wieder sichtbar sein

Das Fazit von Vereinschef Kai Schubinski überrascht angesichts dessen nicht. „Ganz deutlich zu erkennen ist, dass das Arbeiten am Tier nicht nur Freude bereitet, sondern auch erfolgreich ist.“ Den Nachwuchs zu motivieren und in die züchterische Arbeit einzubinden, sei nicht nur für die Frohburger wichtig, sondern für alle Vereine.

„Entmutigen lassen wir uns von Corona nicht. Wir stehen 2022 wieder in den Startlöchern“, sagt Werner Mroske mit Blick auf die 20 Mitglieder des Frohburger Vereins, zu dem auch mehrere Jugendliche zählen. Dabei denke man nicht nur an die Teilnahme an und die Ausrichtung von Ausstellungen. Es gehe auch um die Präsenz auf Dorffesten und die bei den Jüngsten beliebten Besuche mit Federvolk in Kindereinrichtungen, etwa im Frohburger „Spatzennest“.

Von Ekkehard Schulreich