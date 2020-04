Geithain/Frohburg/Groitzsch

Trotz Corona und geringeren Verkehrs gibt es beinahe täglich und nächtlich Wildunfälle auf den Straßen des Leipziger Südraums. Zwischen Frankenhain und Geithain stießen am Montag Morgen kurz vor sechs ein Reh und ein PKW zusammen. Gut eine Stunde früher kollidierten auf der Bundesstraße 7 bei Eschefeld Wildschwein und LKW. Nahe Schnaudertrebnitz kam es am Sonntag, 22.30 Uhr, zu einem Zusammenstoß von Reh und VW Golf. Polizei und Sachsenforst mahnen eine angemessene Fahrweise an. Mit Wildwechsel müsse vor allem in der Dämmerung und nachts gerechnet werden.

