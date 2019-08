Borna

Erst mal bleiben die Liegen leer, die Krankenschwestern haben nichts zu tun. Anja Theophil sitzt im Erdgeschoss der DRK-Seniorenwohnanlage in der Breiten Straße in Borna. Die Referentin vom Blutspendedienst Nord-Ost kennt das Problem: „Es spenden zu wenige Menschen Blut.“

Laut Statistik tut dies nur drei Prozent der Bevölkerung. Auf der anderen Seite brauchen 80 Prozent der Menschen mindestens einmal im Leben fremdes Blut oder daraus erzeugte Produkte. Dabei könnte ein Drittel der Frauen und Männer den kostbaren roten Saft verschenken – weil sie zwischen 18 und 72 Jahre alt und gesund sind. Dazu gehört Maik Hermsdorf. Der 38-Jährige ist eigentlich im Ehrenamt hier zugange. Als DRK-Mann hilft er, die Freiwilligen nach ihrem Einsatz mit Wienern, Kaffee, Orangensaft und Kuchen zu verköstigen. Doch zuvor legt er sich selbst auf die Liege.

Blutbild nach jeder dritten Spende

„Das ist heute meine 40. Spende“, berichtet er. Vier- bis sechsmal pro Jahr ist er dabei, durch seinen Schichtdienst sei es nicht immer einfach, die Termine wahrzunehmen. Neben dem Wunsch, Gutes zu tun, spielt für ihn auch die eigene Gesundheit eine Rolle: „Jedes dritte Mal wird ein großes Blutbild gemacht und es werden alle möglichen Werte überprüft. Das ist doch ’ne feine Sache.“

Zudem betreut er in seinem DRK-Ehrenamt ab und zu die Freiwilligen. „Es gibt viele ältere Stammspender, die seit Jahren regelmäßig kommen“, weiß er. Nachwuchs zu finden, sei nicht so einfach.

Leere Spenden-Liegen: In Deutschland werden jeden Tag 14 000 Blutspenden gebraucht, aber nur drei Prozent der Bevölkerung geht zu Spendenterminen. Dies wird immer mehr zum Problem. Quelle: Jens Paul Taubert

Genau das treibt Anja Theophil Sorgenfalten auf die Stirn. Sie organisiert jedes Jahr rund 250 solcher Termine in Sachsen und gehört zu einem der fünf mobilen Teams des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost. „Es gibt ein Altersproblem, vor allem in der Region Chemnitz und im Erzgebirge. Wir brauchen junges Blut“, sagt sie.

Borna ist beim Blutspenden Spitze

Borna sei dagegen recht gut aufgestellt. Pro vierstündigem Termin – einmal im Monat entweder in der Breiten Straße oder in der Grundschule West oder in der Robinienhof-Schule – würden jeweils rund 40 Freiwillige kommen. Beim letzten Mal am 18. Juli gab es sogar 70 Spender – das sei Spitze. „Na mal sehen, ob wir heute 40 schaffen. Im Sommer ist es besonders schwierig.“

Jahr für Jahr schlagen die Blutspendedienste in den Sommermonaten Alarm. Besonders wenn es so heiß ist, sinkt die Zahl der Freiwilligen. Dabei wird immer wieder betont, dass eine Spende bei Hitze ungefährlich ist, wenn man genügend trinkt. Aber auch Urlaub spielt eine wesentliche Rolle. Männer können alle acht Wochen spenden, Frauen nur einmal im Vierteljahr. Wenn Urlaub ansteht, lässt so mancher den Termin sausen.

Blutröhrchen warten auf Füllung. Quelle: Jens Paul Taubert

Die wichtigste Aufgabe sei jedoch, Erstspender zu finden. „Viele Menschen haben Angst davor. Angst vor dem Stich der Nadel, Angst davor, dass ihr Arm danach zerstochen aussehen könnte“, berichtet die Referentin. Doch von vier bis sechs Einstichen im Jahr bleibe nichts zurück.

Maik Hermsdorf, der neben ihr sitzt und sich gerade mit Ketchup-Wienern nach seiner Blutspende stärkt, lacht. Nein, es würde auch nicht weh tun. Und ziemlich schnell gehen. „Eine Spende dauert im Durchschnitt zehn Minuten. Manchmal geht es auch schneller. Es gab mal einen Kollegen, der schaffte 500 Milliliter Blut in zweieinhalb Minuten. Das ist sehr fix“, erzählt er.

Frieder Klemm : „Das ist mir ein Bedürfnis“

Egal, wo man Blut spendet, der Ablauf ist gleich: Anmeldung, Fragebogen ausfüllen, vertrauliches Arztgespräch, Blutspende und anschließender Imbiss. Frieder Klemm kennt das Prozedere seit langem. Auch für ihn ist es heute der 40. Einsatz. „Ich war früher in der Lehre einmal Blut spenden, aber dann klappte das zeitlich nicht mehr“, sagt der 63-Jährige aus Zedtlitz bei Borna. „Erst vor sechs, sieben Jahren habe ich damit angefangen und bin jetzt regelmäßig dabei.“

Seine Motivation: „Wenn mir mal was passiert, bin ich auch froh, wenn Blutkonserven zur Verfügung stehen. Das ist mir ein Bedürfnis.“ Allerdings kenne er nicht viele Leute, die dies tun. Mancher sei zu alt oder krank. Viele würden sich aber auch nicht trauen, meint er.

Bezahlung für den roten Saft?

Wie sich Leute davon überzeugen lassen? Mit Bezahlung? Es gibt Blutspendedienste, die 20 Euro pro Termin zahlen. Das DRK lehnt dies ab. „Wir fahren vor Ort und sehen es als eine Spende“, sagt Anja Theophil. Anders sei es bei der Blutplasma-Spende. Aufgrund der Apparate, die man dazu braucht, sei dies nur in Leipzig möglich. Wer dorthin kommt, erhält 20 Euro, „sozusagen als Wegegeld“. 14 000 Blutspenden brauche Deutschland täglich. Es werde immer schwieriger, dies zu stemmen. Der Referentin gefällt die Vision: Jeder Spender bringt einen Erstspender mit.

Obwohl Borna sonst eine ihrer guten Städte ist: Am Donnerstag sind es auch hier nur 29 Freiwillige.

Informationen und alle Termine zur Blutspende sowie Tipps für das Blutspenden an heißen Sommertagen gibt es unter www.blutspende.de oder über das kostenlose Servicetelefon 0800 11 949 11.

Von Claudia Carell