Die Regionalbus Leipzig passt ihr Fahrtenangebot den neuen Corona-Regeln für den Schulbetrieb in Sachsen an. „Bis zum 17. Januar verkehren die Busse aufgrund des eingestellten Präsenzunterrichts nach Ferienfahrplan“, teilt Unternehmenssprecher Thomas Fröhner mit.

„Somit wird das Angebot im Vergleich zum regulären Fahrplan reduziert. Ab 18. Januar soll der Unterrichtsbetrieb in den Vorabschluss- und Abschlussklassen wieder für zwei Wochen aufgenommen werden. Das Busunternehmen kehrt in Abstimmung mit dem Landkreis Leipzig für diesen Zeitraum zum Normalfahrplan zurück.“

Wechselunterricht berücksichtigt

In der sich anschließenden fünften Kalenderwoche werden die Schulen aufgrund der vorgezogenen Winterferien geschlossen, so dass hier wieder auf den Ferienfahrplan umgeschwenkt wird. Die derzeitige Planung sieht die Anwendung eines Modells des Wechselunterrichts ab dem 8. Februar für insgesamt sieben Unterrichtswochen vor. In dieser Zeit wird das Nahverkehrsunternehmen mit Sitz in Deuben das reguläre Fahrtenangebot bereitstellen.

Anpassung für Osterferien

Eine Woche der Winterferien wird mit den Osterferien im April verbunden. Das heißt, die Karwoche wird zur Ferienwoche und verlängert somit die Osterferien auf insgesamt zwei Wochen, in denen wiederum der Ferienfahrplan zur Anwendung kommt.

Fahrpläne werden, falls notwendig, wieder angepasst

Sollte es aufgrund aktueller Entwicklungen im Pandemiegeschehen zu weiteren Änderungen im Schulbetrieb mit Auswirkung auf die Fahrpläne kommen, wird man die Fahrgäste umgehend informieren. Die jeweils aktuellen Fahrpläne sind im auf der Homepage unter www.regionalbusleipzig.de eingestellt und stehen dort auch zum Download zur Verfügung.

