Regionalbus und Thüsac beteiligen sich nicht an Warnstreiks

Während in Leipzig Busse und Bahnen am Dienstag im Depot bleiben, weil Verdi zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr aufruft, rollt der ÖPNV im Landkreis Leipzig wie gewohnt.

Flotte von Regionalbus rollt ganz normal vom Hof

„Unsere Fahrzeugflotte wird ganz normal von den Betriebshöfen rollen“, teilte Thomas Fröhner, Pressesprecher der Regionalbus Leipzig GmbH mit Sitz in Deuben mit. Verdi bestreikt Mitgliedsbetriebe, die dem Arbeitgeberverband Nahverkehr angehören. Dazu gehören in Leipzig die LVB, die Busgesellschaft LeoBus und die Leipziger Stadtverkehrsbetriebe (LSVB). „Wir als Regionalbus Leipzig GmbH haben aber einen anderen Tarifpartner, den Landesverband des Sächsischen Verkehrsgewerbes in Dresden.“ Mit diesem habe man erst im September vorigen Jahres einen neuen Tarifvertrag abgeschlossen, der nun erst einmal Gültigkeit besitze.

Auch bei der Thüsac ist Warnstreik kein Thema

Auch die thüringisch-sächsische Personennahverkehrsgesellschaft Thüsac, die vor allem Linien im Raum Borna-Geithain bedient, ist nicht von Warnstreiks betroffen. „Unser Haustarifvertrag“, erklärte Unternehmenssprecher Thomas Hermsdorf, „wurde mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi bereits im Jahr 2019 erfolgreich neu verhandelt.“

