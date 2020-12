Regis-Breitingen will seine Oberschule an den Landkreis abgeben

Regis-Breitingen

Ein recht ungewöhnlicher Antrag steht auf der Tagesordnung der Kreistagssitzung am Mittwoch. Die Stadt Regis-Breitingen hat dem Landkreis eine wenig attraktive Braut angeboten: Er soll die Trägerschaft über die Oberschule im Pleißestädtchen übernehmen. „Unsere Oberschule ist aufgrund jahrzehntelangen Mitwirkungsentzuges durch den Freistaat Sachsen stark renovierungsbedürftig“, hat Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) geschrieben. Die kleine Kommune sieht sich allein außerstande, eine den heutigen Erfordernissen entsprechende Einrichtung mittels Sanierung oder auch Neubau herzustellen.

Regiser Oberschule ständiger Wackelkandidat

In den 2000er-Jahren hatte die damalige Regiser Mittelschule wegen besonders geburtenschwacher Jahrgänge nur geringe Anmeldezahlen für die fünften Klassen zu verzeichnen. Sie war ein Wackelkandidat. Ihr drohte, da der Freistaat das Schulnetz ausdünnte, immer wieder das Aus. Im August 2010 gab es dann tatsächlich aufgrund des Mitwirkungsentzuges Sachsens keine neuen fünften Klassen.

Zwar stoppte das Land Ende 2010 mit einem Moratorium die Schulschließungen. Doch auch der folgende Beobachtungsstatus für Regis verhinderte die Freigabe von Fördermitteln für Modernisierungen. Erst im Frühjahr 2013 bestätigte das Kultusministerium den Standort als gesichert.

Seit sicherem Status 2013 Modernisierung angestrebt

Seitdem arbeitet die Kommune daran, eine (energetische) Sanierung beziehungsweise einen Neubau der nunmehrigen Oberschule zu erreichen. Was immer gefehlt hat: ausreichend Geld. Hinzu kam die – am Ende nicht belastbare – Vereinbarung mit der Nachbargemeinde Neukieritzsch, bis 2024 zu fusionieren. Wobei ein Streitpunkt immer der Standort für eine gemeinsame Schule war, der selbst nach einer Analyse nicht geklärt war. Als das Pleißestädtchen dann die Kooperation aufkündigte und sich zwecks Unterstützung Richtung Borna wandte, wurde das von der Landesdirektion wegen bürokratischer Hindernisse zunächst untersagt.

Mehrheit der Schüler kommt aus Borna und Neukieritzsch

Der Hauptgrund für die Einbeziehung der beiden Kommunen sind die rund 270 Schüler. Kaum 40 Prozent stammen aus Regis-Breitingen selbst. Die anderen kommen eben aus Borna und vor allem Neukieritzsch. Deshalb drängt das Pleißestädtchen auf eine finanzielle Beteiligung der Nachbarn, womöglich über einen Schulzweckverband – wo allerdings kein Weiterkommen in Sicht zu sein scheint.

Bürgermeister: Projekt nicht allein finanzieren

Allein kann Regis-Breitingen nach eigenen Angaben die bevorstehenden Kosten nicht tragen. Die liegen für einen Neubau bei rund 12,5 Millionen Euro. Eine Sanierung des bestehenden Komplexes wird auf etwa 9,5 Millionen Euro beziffert. Nach Rücksprache mit dem Innenministerium wird nun die Änderung des Trägers angestrebt: „Da ich in unserer Situation, ohne eine Beteiligung von der Gemeinde Neukieritzsch und der Großen Kreisstadt Borna oder einen wesentlich höheren Fördersatz als 60 Prozent, keine andere Möglichkeit mehr sehe, biete ich hiermit dem Landkreis die Trägerschaft für unsere Oberschule an“, schreibt Bürgermeister Zetzsche. „Dieser Schritt fällt mir nicht leicht, es geht allerdings um unsere Kinder.“

Seinen Antrag hat er recht kurz gehalten. Weder verweist er detailliert auf Zusammenhänge der Vergangenheit noch auf die Aktivitäten seit seiner Übernahme des Bürgermeisterpostens Ende März. Eine Auflistung für die Regiser Stadträte enthält 18 Gespräche und Beratungen mit Vertretern von Landratsamt und Ministerien, mit Bürgermeistern und Parlamenten.

Landkreis Leipzig bisher nicht Träger einer Oberschule

Ausführlich bezieht die Landkreisverwaltung Stellung. Sie bestätigt, dass die Trägerschaft beim Landkreis liegen könnte. In Sachsen hat aber nur der Kreis Bautzen zehn von insgesamt 36 Oberschulen seines Gebietes in seiner Obhut. Im Landkreis Leipzig gehören alle 89 öffentlichen Oberschulen den Städten und Gemeinden an; zudem gibt es 15 in freier Trägerschaft. Dem Kreis selbst unterstehen hingegen drei berufliche Schulzentren, sieben Förderschulen (vier mit Schwerpunkt Lernen, drei mit Schwerpunkt geistige Entwicklung).

Kreisverwaltung: Übernahme ist Ungleichbehandlung

Andererseits wird festgestellt, dass Regis-Breitingen zur Finanzierung von zehn Millionen Euro in der Lage ist. Wobei je zwei Millionen Euro aus liquiden Mitteln der Stadt (der Bürgermeister spricht von corona-bedingt nur maximal der Hälfte) und einem Kredit sowie sechs Millionen Euro aus der angenommenen sächsischen Förderung von 60 Prozent. Das Fazit der Verwaltung: „Die Übernahme einer einzelnen Oberschule durch den Landkreis würde zu einer Ungleichbehandlung führen, da damit über die Kreisumlage alle Kommunen für die entstehenden Kosten aufkommen müssten.“

Ähnliche Vergangenheit: Kitzscher stemmt Sanierung allein

Die Entscheidung müssen die Kreisräte treffen. Unter ihnen sind zahlreiche Bürgermeister mit eigenen Erfahrungen beim Schulbau. Wie der Kitzscheraner Maik Schramm (Freie Wähler), dessen Oberschule nach ähnlicher jüngerer Vergangenheit wie die Regiser nun seit Februar 2019 energetisch saniert wird – bei laufendem Betrieb. Inklusive Innenausbau wird mit Kosten von fünf Millionen Euro gerechnet.

