Frohburg

Die Polizei hat mit etwas Glück eine Trunkenheitsfahrt auf der Autobahn 72 in Richtung Leipzig beenden können. Aufmerksam wurden die Beamten aufgrund einer Reifenpanne. Wegen dieses Schadens musste ein 37-Jähriger mit seinem Pkw Opel am Freitagabend in Höhe der Ortslage Frohburg auf dem Standstreifen anhalten. Die Polizei wurde von anderen Verkehrsteilnehmern auf das liegen gebliebene Auto aufmerksam gemacht und wollte es absichern. Im Gespräch mit dem Fahrer nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch wahr. Der deshalb durchgeführte Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von circa 1,84 Promille. Die Folgen für den Mann waren eine Blutentnahme, eine Strafanzeige und die Sicherstellung des Führerscheines.

Von okz