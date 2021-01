Riesige Nachfrage nach Eigenheimen: Frohburg sucht intensiv nach Bauland

Frohburg

Eine gute Nachricht, die zugleich eine schlechte ist für die, die in Frohburg Platz für den Hausbau suchen: Alle im Flächennutzungsplan als Bauerwartungsland für Wohnungsbau ausgewiesenen kommunalen Flächen sind weg. Das betrifft die Baugebiete Kaplanberg, Am Feldrain, Am Wasserwerk, Apfelwiese und Am Schützenhaus. Im Baugebiet Neu-Heuersdorf hat die Mibrag ebenfalls alle Bauplätze verkauft. Kaum besser sieht es bei den kleinen Baugebiete in Frohburg aus: Das auf dem Harzberg ist ausgereizt, im auf der ehemaligen Gartensparte Waldfrieden vorgesehenen sind wenigen Wochen nach dem Verkaufsstart vier von acht veräußert.

Schutzgebiete schränken ein

Für die Kommune bedeutet das, neue Flächen zu suchen, zu finden und für eine Bebauung vorzubereiten. „Mögliche Baulandentwicklungsflächen in der Stadt Frohburg für den Einfamilienhausbau sind eingegrenzt und eingeschränkt durch Schutzgebiete“, sagt Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW). Das betreffe den Landschafts- und Naturschutz ebenso wie den Trinkwasser- und Überschwemmungsschutz, nicht zu vergessen Areale mit unterirdischem Bergbau. Zu beachten sei zudem der Abstand zu Auto- und Eisenbahn, zu Bundes- und Staatsstraßen, Denkmalschutz, Sendemasten, Geländeprofile. „Deshalb wird es kaum Entwicklungsflächen in Größenordnungen von mehreren Hektar geben können. Wir sind ständig auf der Suche von Angeboten.“

An Stelle der „Waldfrieden“-Gärten können Eigenheime entstehen. Quelle: Jens Paul Taubert

Kaplanberg bietet sich an für neue Parzellen

Die Stadt verfügt am Motocrossweg über ein Grundstück, welches im Flächennutzungsplan von 1999 mit benachbarten privaten Grundstücken als Bauerwartungsland für ein Mischgebiet – das heißt Wohn- und Gewerbenutzung – ausgewiesen ist. Es liegt zwischen diesem einmal im Jahr als Fahrerlager für Autocross genutzten benachbarten privaten Grundstücken und Erholungsgrundstücken. Angesichts des Fahrerlagers sowie der geringen Breite des Motocrosswegs habe er jahrelang Bedenken gehegt, das angrenzende kommunale Grundstück als Bauland in Erwägung zu ziehen, so Hiensch.

Inzwischen bewerte er die Sache anders. „Nachdem der MSC Frohburger Dreieck und der Stadtrat das Autocross und die Nutzung der Nachbargrundstücke nicht als Ausschlussgrund gesehen haben, wurde die Verwaltung durch Beschluss beauftragt, für das kommunale Grundstück einen Bebauungsplan für den Einfamilienhausbau aufzustellen.“ Angesichts der enormen Nachfrage könnten künftig nur noch Bauerwartungsflächen ausgewiesen werden, „die tatsächlich zeitnah als Bauland entwickelt und bebaut werden. Die Stadt Frohburg muss sich auf Machbares konzentrieren.“

Laut geht es am Kaplanberg nur einmal im Jahr zu. Quelle: Wolfgang Riedel

Genehmigungsverfahren dauern Jahre

Vor allem aus der Erfahrung heraus, dass „die behördlichen Auflagen, Einwände und Forderungen im Rahmen der Aufstellung von Bebauungsplänen werden immer größer“ würden. Das bedeute erheblichen Mehraufwand, Mehrkosten und Verzögerungen bei der Planung und Erschließung, so der Bürgermeister. Für den Waldfrieden- Bebauungsplan habe man fünf Jahre gebraucht, der B-Plan Leipziger Straße sei seit zwei Jahren in Arbeit. „Solange die Stadt Grundstückseigentümer, Planungs- und Erschließungsträger ist, werden die Mehrkosten über den Grundstückskaufpreis an die Käufer weiter gegeben und refinanziert.“ In den Gebieten Apfelwiese, Am Schützenhaus und Am Harzberg sei das gut gelungen.

„Trotzdem kann heute niemand mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ob eine Planung gelingt“, so Hiensch. Das Risiko für die Stadt sei deutlich gestiegen. Deshalb könne man für den Ankauf von eventuellen Bauentwicklungsflächen keine unangemessenen Kaufpreise zahlen. „Die enorme Steigerung der Baulandpreise für erschlossenen Grundstücke in Frohburg kann nachweisbar mit den weiter steigenden Kosten für Vorbereitung, Planung und Erschließung begründet werden. Dabei legen wir den Verwaltungsaufwand nicht einmal um.“ Wenn private Erschließungsträger oder kommunale Unternehmen Baulandentwicklung betrieben, werde deren Aufwand und natürlich auch ein Gewinn bei der Kaufpreiskalkulation aufgeschlagen – was aus wirtschaftlicher Sicht einleuchte, die Kaufpreise aber weiter erhöhe.

Von Ekkehard Schulreich