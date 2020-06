Riskante Grillparty im Colditzer Forst bei Waldbrandgefahr

Bad Lausick/Colditz

Eine entspannte Tour im Colditzer Forst mit einer kleinen Grill-Party ausklingen lassen? Unbekannte haben das an der mitten im Wald gelegenen Jagdhütte getan. Den ausgeglühten Einweg-Grill fand Revierförster Falkhard Dau jetzt auf einer Kontrollfahrt. Gefeiert wurde offenbar auch am Rastplatz Weißer Stein - und geraucht, was ein halbes Hundert Zigaretten-Kippen auf dem Platz davor belegen. Als Zeugnisse mangelnder Umsicht oder gar Ignoranz muss das der Forstmann betrachten. Nicht nur, weil das sächsische Waldgesetz sämtliche offenen Feuer verbietet. „Selbst wenn der Grill auf einer Schotterfläche steht, reicht eine Windböe, um Glut in den Wald zu tragen. Noch dazu, wenn er unbeaufsichtigt zurück gelassen wird.“

Mitten im Wald zurück gelassenen: ein Einweg-Grill an der Jagdhütte Quelle: Sachsenforst

Mehrfach griffen Flammen vom Graben auf den Wald über

Dass der Wald aufgrund mehrerer ausgesprochen trockener Jahre besonders leicht in Brand geraten kann, überrascht nicht. Zwei Brände im Colditzer Forst - im Juni 2019 sowie im Mai und im Juli 2018 - wurden höchstwahrscheinlich durch Zigaretten-Glut ausgelöst - zwar nicht durch Ausflügler, sondern durch Autofahrer, doch das macht die Sache nicht besser: In beiden Fällen entstanden die Feuer im Straßengraben der Bundesstraße 176 und fraßen sich im Handumdrehen in das Gehölz, ehe sie bemerkt und durch die Feuerwehr gelöscht werden konnten. Sogar 2,3 Hektar Kiefern und Erlen Fläche wurden im Sommer 2015 nahe des Weißen Steins durch Flammen vernichtet. Auch hier ist von fahrlässiger Brandstiftung auszugehen.

Mit Nikotin gegen die gute Waldluft: Kippen auf den Wegen und an den Rastplätzen. Quelle: Sachsenforst

Des Risikos gar nicht bewusst

„Manche sind sich dieser Gefahr gar nicht bewusst. Die rauchen im Wald und denken sich nichts dabei“, sagt Dau. Auf den Wanderwegen fänden sich zig Kippen, und er stelle immer wieder Autofahrer zur Sprache, die an Waldrändern pausierten und rauchten. „Trotz der Niederschläge der vergangenen Tage ist die Brandgefahr in Wald und Flur immer hoch“, sagt er und bittet um mehr Umsicht – getreu des Ausspruchs von Oberförster Grünewald anno 1888, mit welchem Dau die Schutzhütte des Weißen Steins eingeweiht hatte und der Gehäuse und Wald gleichermaßen meint: „Dem Schutze des und zum Schutze durch den Wanderer empfohlen.“

Forstbehörde verhängt Bußgelder

Um den Wald zu schützen, werde man Verstöße ahnden und je nach Schwere den Bußgeld-Rahmen ausschöpfen, bestätigt Bernd Becker von der Forstbehörde des Landkreises Leipzig. Rauchen im Wald und der Umgang mit Feuer können demnach teuer werden - von fünf bis 2500 Euro. „Dass das unbelehrbare Autofahrer und Waldbesucher abschreckt und zur Vernunft bringt, wäre wünschenswert“, sagt Becker. Die Hoffnung halte sich in Grenzen, da es nicht wenige Zeitgenossen gebe, deren Verantwortungsbewusstsein für den Erhalt der Natur – auch in Sachen Vermüllung –leider abhanden gekommen sei.

Von Ekkehard Schulreich