Rittergutskomplex Prießnitz: Fokus nun auf Sporthalle gerichtet

Frohburg/Prießnitz

Die Gerüste am Rittergutskomplex in Prießnitz fallen. Die Erneuerung des Daches, die deutlich länger dauerte, als geplant, ist beendet. Zudem wurden Schäden behoben, die die jüngsten Stürme an der Eindeckung verursachten, sagte der Frohburger Bürgermeister Karsten Richter (CDU) auf der Sitzung des Stadtrates. Jetzt konzentriere man alle Kraft auf die Sanierung der Sporthalle, die sich in dem historischen Ensemble befindet.

Denkmalschutz soll Maß halten

„Mit den Denkmalbehörden befinden wir uns in der Abstimmung. Wir haben sie gebeten, bei allem Verständnis für die Aspekte des Denkmalschutzes doch Maß zu halten, um eine sinnvolle Nutzung der Substanz zu ermöglichen“, sagte Richter, der die bisherigen Gespräche „zielführend“ nannte. „Dinge, die schützenswert sind, sollten wir – wenn es möglich ist – sichern und später an anderer Stelle zeigen. Das sehen wir als gute Diskussionsgrundlage.“

Bauantrag für Sporthalle in Arbeit

Die Kommune arbeitet zurzeit an den Unterlagen für die Baugenehmigung. Was nach Abschluss der Hallensanierung mit den verbleibenden, noch nicht in Ordnung gebrachten Gebäudeteilen passiert, müsse man danach diskutieren. „Wir brauchen ein tragfähiges Nutzungskonzept und müssen dafür gemeinsam Ideen zusammentragen.“

