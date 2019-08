Rochlitz/Geithain

Die Bildung neuer siebenter Klassen am Rochlitzer Matthesius-Gymnasium ist vom Tisch: Auf Druck von Eltern und Schüler korrigiert das Landesamt für Schule und Bildung die Entscheidung der Schulleitung, mangels Lehrern die bisherigen Klassenverbände aufzulösen und neue zu bilden – nach der zweiten Fremdsprache, die die Heranwachsenden künftig erlernen.

Erst am letzten Schultag vor den Sommerferien waren die Pläne öffentlich geworden. Auf den Widerspruch zahlreicher Eltern hin kümmerte sich die Landesbehörde jetzt um zusätzliche Lehrer, so dass die Mädchen und Jungen auch im neuen Schuljahren im gewohnten Klassenverband unterrichtet werden können. Das Rochlitzer Gymnasium wird auch von Schülern aus dem südlichen Landkreis Leipzig besucht.

Elter- und Schülervertreter sahen sich übergangen

„Das ist ein gutes Signal für unsere Kinder und ein Zeichen dafür, dass es sich lohnt, sachlich fundiert in einem demokratischen Verfahren für seine Rechte zu streiten", sagt Elternvertreter Klaus Michael, einer der Beschwerdeführer. Nicht nur Eltern, auch die Schüler selbst hatten sich organisiert, weil sie die Entscheidung der Gymnasiums-Leitung nicht akzeptieren wollten. Die hatte in einem Brief über die „Neueinteilung der zukünftigen siebenten Klassen“ lediglich informiert, aber weder Schüler- noch Elternvertreter in den Prozess der Entscheidungsfindung einbezogen.

Die Rede war von „schulorganisatorischen Gründen“, es wurde „herzlich um Verständnis“ gebeten. Für Michael ist der dahinter stehende Lehrermangel – vor allem von Klassenleitern – nichts anderes als „Ausdruck einer verfehlten Schulpolitik“. Die dürfe aber nicht zu Lasten der Heranwachsenden gehen.

Am Rochlitzer Gymnasium sollten die 7. Klassen neu aufgeteilt werden. Dagegen protestierten Eltern und Schüler – mit Erfolg. Quelle: Homepage der Schule

Klaus Michael : Widerspruch hat Erfolg

Wer wie Klaus Michael in Widerspruch ging, erhielt im Sonnabend Post aus Chemnitz: Das Landesamt korrigierte die Rochlitzer Entscheidung. „Hätten wir das geschluckt, hätte sich nichts geändert“, ist Michael überzeugt. Wobei er klar stellt: Die Elternvertreter betrachten sich als Partner der Schulleitung.

Man engagiere sich schließlich für dieselben Ziele. Es brauche aber Offenheit und Bereitschaft zur Kooperation. Für die neuen Siebtklässler lasse sich der Vorgang im neuen Fach Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung/Wirtschaft hervorragend aufgreifen – als Beispiel dafür, wie demokratische Willensbildung funktioniere und zum Ziel führe.

Schulbehörde: zwei Lehrer zusätzlich gewonnen

„Es ist uns gelungen, personelle Verstärkung für Rochlitz zu organisieren“, bestätigt Behördensprecher Roman Schulz der LVZ. Aufgrund der beiden zusätzlichen Lehrer seien die Pläne der Neustrukturierung vom Tisch. Die allerdings seien mit dem Landesamt angestimmt gewesen – und: „Klassen neu zu organisieren, ist durchaus legitim.“

Von Ekkehard Schulreich