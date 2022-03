Rötha: So geht es beim Bau der Autobahn 72 nördlich der Stadt weiter

Rötha/Espenhain

Im Röthaer Ortsteil Espenhain ist jetzt eine Entspannung der Verkehrssituation in Sicht. Lange Wartezeiten an der Ampelanlage am Knoten der B 95 mit der Straße in Richtung Störmthal könnten bald vorbei sein. Der Rückbau der Bundesstraße im Ort geht in die letzte Runde.

Seit Anfang der Woche wird eine neue Straße vor dem Gasthof „Aspe“ asphaltiert. Der Abschnitt, der beim Lokal von der Trasse der Bundesstraße abzweigt und bis zum Netto-Markt führt, ist die zentrale Veränderung der Verkehrsführung in Espenhain im Zusammenhang mit dem Rückbau der B 95. Der begann nach der Fertigstellung der Autobahn 72 zwischen Borna und Rötha.

Frischer Asphalt: In Espenhain steht das neue Straßenstück zwischen Gasthof und Einkaufsmarkt vor der Fertigstellung. Quelle: Jens Paul Taubert

Verkehr in Espenhain soll im April rollen

Zwischen Borna und Espenhain sowie nördlich des Dorfes ist der Teilabbruch beendet. Hier läuft der Verkehr auf zwei der bisher vier Fahrstreifen. Die Ortslage Espenhain ist der letzte Abschnitt. Im Dorf bleibt die ehemalige Richtungsfahrbahn Leipzig erhalten. Die in Richtung Chemnitz wird verschwinden.

Nach den Asphaltarbeiten „folgen Beschilderung und Markierung der Straße“, teilt Tino Möhring von der Autobahn GmbH mit. Anfang April könnte der Verkehr auf der fertigen Strecke rollen. Danach werde die verbliebene Fahrbahn in Richtung Chemnitz abgerissen. Dann verschwinden auch die zweite Seite des ehemaligen Fußgängertunnels und die Straßenüberführung an der Schule.

Blick über die A-72-Baustelle bei Rötha. Im Hintergrund sind zwei Stabbögen einer neuen Brücke zu sehen. Quelle: Jens Paul Taubert

Erdmassen werden wieder abgetragen

So weit ist es auf dem letzten Bauabschnitt der Autobahn 72 zwischen Rötha und der A 38 längst nicht. Asphalt wird hier jedenfalls noch nicht verbaut. Eine wichtige Etappe ist laut Möhring dennoch geschafft: „Die Groberdbauarbeiten zur Verbesserung der Baugrundeigenschaften des ersten Loses sind abgeschlossen.“

Aufgeschüttete Erdmassen, die den Baugrund verdichten sollten, werden jetzt wieder abgetragen. Danach beginnt der Aufbau der Fahrbahnen. Im dritten Quartal dieses Jahres soll der Streckenbau zwischen der A 38 und Rötha beginnen. Generell stehen in diesem Jahr auch die Ingenieurbauwerke im Fokus der Autobahn-Firma.

Sechs Brücken sollen fertig werden

„Von den insgesamt zehn Brücken sind bereits zwei fertiggestellt worden, zudem ist eine Stützwand vollständig errichtet“, sagt der Unternehmenssprecher. Sechs weitere Brücken sollen in diesem Jahr fertig werden. Autofahrer haben aktuell einen Blick auf zwei sogenannte Stabbögen, die sich in der Endmontage befinden.

Der größte Stabbogen einer Brücke im Autobahnabschnitt soll im Oktober in Seitenlage vormontiert und dann mit Hilfe selbst fahrender Transporter an Ort und Stelle gebracht werden. Für die Aktion ist eine Vollsperrung der B 95 an einem Wochenende vorgesehen, kündigt Möhring an. Mit einer ähnlichen Technologie war im August des vergangenen Jahres in Borna eine komplett vormontierte Brücke an ihren Platz gehoben worden.

Im letzten Bauabschnitt der A 72 sollen in diesem Jahr sechs Brücken fertig werden. Quelle: Jens Paul Taubert

Planung für Fledermausschutzzäune

Bereits fertig montiert ist das längste Brückenbauwerk im letzten Autobahnabschnitt. Die Überführung von der Bundesstraße 2 zur A 72 überspannt die Bahn, die Pleiße und die Staatsstraße 72. Die Fahrbahnplatten auf beiden Überbauten sind schon fertig.

Auch hinsichtlich Lärm- und Umweltschutz geht die Autobahn GmbH jetzt in die Planung. Ebenfalls im dritten Quartal dieses Jahres sollen Gründungsarbeiten für Lärmschutzwände und Fledermauszäune beginnen. Und die ersten Verkehrszeichenbrücken sind in Vorbereitung und sollen bald aufgestellt werden.

Der letzte Abschnitt der A -72-Strecke von Chemnitz nach Leipzig ist zwischen Rötha und der A 38 sieben Kilometer lang. Wegen des schwierigen Baugrundes eines aufgeschütteten Tagebaus ist er auch der aufwendigste. Die Bauzeit dauert nach bisherigen Angaben bis Ende 2026.

Von André Neumann