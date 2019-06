Bad Lausick

Von Ross Antony bis „Anstandslos & Durchgeknallt“ reicht das Programm des Bad Lausicker Brunnenfestes – in umgekehrter Reihenfolge der Steigerung wegen: Mit den längst obligatorischen "Butterfly Effects", bei dem unter anderem das Duo auflegt, beginnt das traditionsreiche Fest am 28. Juni. Schlagerstar Ross Antony (“Fiesta Mexicana“) beschließt zweieinhalb turbulente Tage am Abend des 30. Juni.

Bunte Mischung im Programm garantiert

Eine Melange aus Bewährtem und Neuem, die alle Altersgruppen anspricht – darauf setzen Steffen Rühling und Ronald Till, die das Brunnenfest seit vielen Jahren im Auftrag der Stadt Bad Lausick organisieren.

„Anstandslos & Durchgeknallt“ hat es gefallen beim Brunnenfest 2018. Das Duo kommt wieder. Quelle: dustekdecks

Programm ohne Eintritt – keiner soll draußen bleiben

„Das Programm steht, und wir können dabei wieder auf viele Unterstützer aus der Wirtschaft zurückgreifen“, sagt Rühling. Zahlreiche Unternehmen aus der Region präsentierten einzelne Programme und sicherten so, dass das Brunnenfest auch 2019 besucht werden könne, ohne Eintritt zahlen zu müssen. Für Rühling und Till sei das entscheidend, denn: „Das Brunnenfest ist das Fest im Jahr für die Bad Lausicker und von Bad Lausickern. Da wollen wir keinen ausschließen.“

Zumba unterm Blätterdach im Kurpark von Bad Lausick

Während der Eröffnungsabend vor allem auf die Jugend und alle Junggebliebenen abzielt, tragen der Sonnabend und Sonntag dem Charakter eines Familienfestes Rechnung. Bei den „Butterfly Effects“ sind neben „Anstandslos & Durchgeknallt“, die erneut auf der Bühne unter dem „Schmetterling“ im Kurpark agieren, „Patz & Grimbard“ und „ David K. & Marc“ zu erleben. Am Sonnabend gibt es Zumba unter dem Blätterdach des Parks mit Thomas Grieger, Puppentheater, eine Modenschau, eine Johnny-Cash-Coverband.

Ehe die „Venga-Venga“-Party beginnt, wird der Kurpark in das Licht Tausender Kerzen getaucht. Akteuren aus der Stadt und der Region gehört der Sonntag, etwa der Musikschule Fröhlich und den „Movetastixs“. Ebenfalls vor Ort: „Bullis Bande“. Corina Loth bietet Yoga an. Vor dem Konzert von Ross Antony ist eine Schlagerparty mit DJ Bonzay gesetzt.

Von Ekkehard Schulreich