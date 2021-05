Rund 700 Covid-19-Patienten in einem Jahr: Sana-Klinik in Borna blickt auf eine Jahr Pandemie zurück

Borna

Bei Stefan (Name geändert) half alles nichts mehr. Weder die zusätzliche Zugabe von Sauerstoff noch das Intubieren. Die Beatmung reichte nicht aus, vielmehr musste der 24-Jährige an eine externe Lungen-Maschine angeschlossen werden. Weshalb sich die Ärzte der Sana-Kliniken Leipziger Land in Borna entschlossen, den schwer an Covid-19 erkrankten jungen Mann nach Leipzig verlegen zu lassen. Stefan ist jedoch einer von ganz wenigen Einzelfällen. Der Löwenanteil der Covid-Patienten konnte vor Ort in Borna versorgt werden.

Hoher personeller und organisatorischer Aufwand

Von Pandemiebeginn an gehören die Sana Kliniken Leipziger Land zu den drei großen Häusern, die für die Versorgung von Covid-Patienten im Großraum Leipzig verantwortlich waren. Der personelle und organisatorische Aufwand für die Klinik ist immens, sie muss seit mehr als einem Jahr – so formuliert es Klinikgeschäftsführer Dr. Roland Bantle – „den Spagat schaffen zwischen der Akutversorgung, wichtigen Operationen und der Versorgung der Covid-Patienten“. Eine hohe Personalbindung auf Intensiv- und Infektionsstation bedeute, dass das OP-Programm immer wieder angepasst werden müsse.

Dementsprechend mussten die Sana Kliniken punktuell – medizinisch vertretbare Aufnahmen, Operationen und Eingriffe – reduzieren, ohne die Versorgung je ganz einzustellen. „Unsere Mitarbeiter stellen sich Tag für Tag auf Neues ein. Sie leisten Herausragendes, um die Gesundheitsversorgung aufrecht zu erhalten. Wir sind ihnen zu tiefstem Dank verpflichtet“, machen Bantle und der Ärztliche Direktor der Klinik, Dr. Andreas Klamann, deutlich.

Klinik meldet täglich freie Kapazitäten an Landkreis-Koordinator

Derzeit werden 19 (Stand 7. Mai) Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung behandelt. Was Klamann und Bantle dabei vor allem Sorge bereitet, ist das Alter der jetzigen Corona-Patienten. „Im Januar, als das Impfen noch nicht wirklich begonnen hatte, waren es meist betagte Senioren. Heute sind es die 50- bis 70-Jährigen, die einen schweren Verlauf zeigen“, macht Klamann deutlich. Zuweilen seien die Patienten auch noch jünger. Wie eben Stefan.

Ein Großteil der Corona-Patienten werde, wie Bantle erklärt, von den jeweiligen Hausärzten eingewiesen. Manche würden auch per Rettungsdienst kommen. Um nicht mehr Patienten als Intensivbetten zu haben, müsse die Sana-Klinik einem Landkreis-Koordinator freie Kapazitäten auf der Intensivstation melden. Täglich. Da der Koordinator auch von anderen Kliniken die entsprechenden Zahlen bekomme, entscheide er, in welches Krankenhaus Patienten gebracht werden. „Die Koordination im Cluster funktioniert reibungslos“, so Bantle.

Mehr als 700 Corona-Patienten in 13 Monaten in der Sana-Klinik

Trotz aktuell leicht fallender Zahlen bleibt der Aufwand auf allen Stationen hoch. Nachdenklich machen vor allem die persönlichen Schicksale der Patienten. „Die Belastung ist schon hoch, da alle Beteiligten fast täglich schwere Verläufe sehen. Die Versorgung der Patienten ist psychisch und physisch extrem anstrengend und hochkomplex“, sagt Klamann.

Allein in der Sana-Klinik wurden seit März 2020 mehr als 700 Corona-Patienten behandelt. Spürbar ist, dass Menschen aus Angst sich im Krankenhaus an Corona anzustecken, nicht rechtzeitig Hilfe suchen. Dabei, so betont Klamann, sei die Ansteckungsgefahr gering. „Es ist wichtig, dass Patienten mit akuten Erkrankungen, wie zum Beispiel Schlaganfall, Tumorerkrankungen oder Herzbeschwerden, zu uns kommen“, appelliert er. Nur so könnten schwere Krankheitsfolgen abgemildert werden.

Mit jeder Infektion steigt das Risiko von Virus-Mutationen

Und noch einen Appell richten der Ärztliche Direktor und der Geschäftsführer an die Bornaer. Diese sollten sich weiterhin an die geltenden Regeln halten und die Impfangebote im Landkreis nutzen. „Denn mit jeder einzelnen Infektion steigt auch das Risiko von Virusmutationen“. Umso wichtiger sei es, die Infektionsketten zu durchbrechen. Das gelinge aber eben nur mit Kontaktbeschränkungen, Abstandhalten und Impfen.

