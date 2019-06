Frohburg/Kohren-Sahlis

Über mehrere Wochen luden die beiden rustikalen Bänke aus Stammholz am alten Bahndamm zwischen Streitwald und Kohren-Sahlis zur Rast ein. Doch in der Nacht zum vergangenen Sonntag wurden die Bänke durch Unbekannte abtransportiert. Ein Schock für zwei befreundete Paare, die die Sitzmöbel aus eigener Initiative gefertigt und an dem beliebten Wanderweg aufgestellt hatten.

Die Anfangsbuchstaben der vier Stifter-Namen kennzeichnen die Sitzmöbel. Quelle: privat

Ausflügler wünschen sich mehr Sitzgelegenheiten

„Nicht nur hier fehlen Bänke. Auch an vielen anderen Wegen im Kohrener Land haben Ausflügler kaum Gelegenheit, ein bisschen auszuruhen und die Landschaft zu genießen“, sagt Nicole Petzold. Zur Selbsthilfe zu greifen, hatte für sie, ihren Freund Enrico Kühn sowie Marina Laqua und Andreas Göricke, darüber hinaus einen ganz emotionalen Grund: „Der Vater von Andreas war schwer krank. Er wünschte sich sehr eine Bank hier im Streitwald. Nur einmal war es ihm vergönnt, darauf zu sitzen."

Erste Schäden schon nach einem Tag

Insgesamt drei Bänke zimmerten die Vier, die in Kohren-Sahlis, Wüstenhain und Langenleuba-Oberhain zu Hause sind, über den Winter. Das Holz holten sie aus Petzolds Waldparzelle, im Pastholz zwischen Jahnshain und Oberhain gelegen. „Wir haben die Bäume selbst gefällt, entrindet, die Stämme zugeschnitten, die Teile zusammen gesetzt und lasiert“, erzählt Petzold, die bei dem Oberhainer Landfrauen Zur Sonneninsel aktiv ist. Am 6. April stellte man die Bänke am einstigen Bahndamm auf, die dritte am Rand des Pastholzes. Gewissermaßen eine Nacht-und-Nebel-Aktion, ohne sich um Genehmigungen zu scheren und schon gar nicht in der Absicht, damit zu glänzen. „Schon einen Tag später war die erste beschmiert. Das war ärgerlich. Doch wir konnten beobachten, wie sich Spaziergänger freuten. Das war uns Dank genug.“

Schon nach einem Tag hatten Unbekannte die erste Bank beschmiert. Quelle: privat

Dass sich jetzt offenbar Diebe der Sitzmöbel bemächtigten, macht alle fassungslos. „Das ist unverschämt. Da flossen Tränen“, sagt Nicole Petzold. Am Mittwoch erstattete man auf dem Polizeirevier in Borna Anzeige. Wer Hinweise zum Verbleib der Bänke geben kann, wird gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 03433/2440 zu melden.

Von Ekkehard Schulreich