Colditz

Was lange währt, wird endlich gut: In wenigen Tagen fällt in Colditz der Startschuss für den Ersatzneubau der betrieblichen Lehrausbildungsstätte des Forstbezirkes Leipzig. Dabei hat sich der Forstbezirk in den vergangenen Jahren das alte Sprichwort immer wieder als Mutmacher vor Augen führen müssen. Denn bis in das Jahr 2008 zurück reichen die Bemühungen von Revierleiter Andreas Padberg und seinem Ausbildungsteam bei der sächsischen Landesregierung, die in die Jahre gekommenen Ausbildungsräume am Eingang zum Colditzer Forst zu modernisieren.

Startschuss für Neubau fällt in nächster Woche

Doch in der nächsten Woche soll nun der Startschuss für den ersten Bauabschnitt fallen, in dessen Zuge bis zum Sommer nächsten Jahres ein neues Lehrgebäude unter Einsatz von viel Holz entstehen wird. Im zweiten, bis 2024 veranschlagten Bauabschnitt, soll am gleichen Standort ein Holzlager geschaffen werden. Und in einem sich anschließenden dritten Bauabschnitt hat der Sachsenforst vor, einen Pavillon zwischen beiden Gebäuden zu errichten, in dem künftig unter anderem Unterricht im Grünen stattfinden kann.

„Colditz ist in Anbetracht von rund 3000 Hektar Staatswald in unmittelbarer Nachbarschaft ein toller Standort für unsere Lehrausbildung“, so Padberg. Zudem liefen rund um die Stadt eine Vielzahl von Naturschutz-Projekten, in die die Lehrlinge ideal eingebunden werden könnten.

Eingeplante Erweiterungs-Option

Für die jungen Leute existieren im Bestandsgebäude bisher noch nicht einmal nach Geschlechtern getrennte Umkleide- und Sanitärräume, sodass der Neubau mehr als überfällig ist. Demgegenüber soll das benachbarte, die Lehrkabinette für Holz und Metall beherbergende Gebäude weiter genutzt werden.

„Das neue Ausbildungsgebäude ist architektonisch so konzipiert, dass es bei Bedarf jederzeit erweitert werden kann“, informierte im Rahmen eines Vororttermins Michael Mayer vom mit den Planungen betrauten Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB).

Azubi-Zahlen steigen

Schon heute ist klar, dass mehr Leben in den Neubau Einzug halten wird als ursprünglich geplant. „Wir werden künftig sechs statt wie bisher fünf Azubis pro Ausbildungsjahr eine Lehrstelle anbieten können, zudem wird sich die Zahl der Ausbilder um einen auf dann vier erhöhen“, erklärt Forstamtsleiter Padberg.

An geeigneten Bewerbern würde es in jedem Fall nicht mangeln. „Auf unsere jährlich fünf Ausbildungsstellen haben sich in den vergangenen Jahren jeweils mindestens 100, bisweilen sogar noch deutlich mehr Bewerberinnen und Bewerber beworben“, so Padberg. Unter diesen seien viele Oberschüler, aber auch nicht wenige Gymnasiasten und zudem Jugendliche mit bereits abgeschlossener Erstausbildung.

Colditz profitiert von Staatsforst-Präsenz

Dass die jungen Leute dabei mithelfen, die Attraktivität des Colditzer Forstes trotz der Stürme der vergangenen Jahre, der Dürren und der damit einhergegangenen massiven Borkenkäfer-Schäden aufrecht zu erhalten, freut Colditz’ parteilosen Bürgermeister Robert Zillmann. „Als Naherholungsort profitieren wir ungemein davon, dass der Sachsenforst in unserer Stadt ansässig ist“, sagt das Stadtoberhaupt.

Von Roger Dietze