Sächsisches Brot ist gut gesäuert und kräftig gesalzen

Borna/Beilrode

Sächsisches Brot sollte gut gesäuert und kräftig gesalzen sein. Das wurde jetzt bei der Brot- und Brötchenprüfung der Bäckerinnung Landkreis Leipzig/Nordsachsen deutlich. Sie fand in der Landbäckerei Heiko Schröder im Beilroder Ortsteil Großtreben und in den Räumen der Kreishandwerkerschaft Landkreis Leipzig/Nordsachsen in Borna statt. Dabei nahm Bäckermeister Michael Isensee vom Institut für Qualitätssicherung von Backwaren aus 16 der insgesamt 37 Innungsbetriebe der Bäckerinnung unter die Lupe. Isensee testet seit Jahren als Brotprüfer Brote, Brötchen und Stollen in den nördlichen und östlichen Bundesländern.

Es geht um mehr als den Geschmack

Coronabedingt fand die Prüfung diesmal im Gegensatz zu anderen Jahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Bei der Prüfung ging es nicht nur um den Geschmack, sondern auch um Form und Aussehen, Oberflächen- und Krusteneigenschaften, Lockerung und Krumenbild, aber auch um Struktur und Elastizität sowie um den Geruch. Insgesamt wurden bei der Brotprüfung 71 Proben bewertet. 51 mit „Sehr gut“ und 14 mit „Gut“, fünf wurden nicht prämiert.

Anzeige

30-mal „Sehr gut“ für die Brötchen

Bei den Brötchen wurden 46 Proben untersucht. 30 davon erhielten die Note „Sehr gut“, 15 „Gut“, während eine Probe nicht prämiert wurde.

Bäckerfinder-App für gutes Brot

Jede Prüfung wird auch in der Bäckerfinder-App veröffentlicht, heißt es in einer Mitteilung der Kreishandwerkerschaft. Darin werden alle Bäckereien angezeigt, deren Backwaren bei einer Brotprüfung die Note „Gut“ oder „Sehr gut“ erhalten haben.

Von nn