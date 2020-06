Sanierung der Grundschule Kohren: Das Schwimmbecken bleibt

Frohburg/Kohren-Sahlis

Die Grundschule Kohren-Sahlis bleibt bis über 2022 hinaus eine der großen Baustellen in Frohburg. Während die Erneuerung von Speisesaal und Küche bereits gestemmt ist, stehen nun Brandschutzmaßnahmen, der Umbau der ehemaligen Wohnung für Schulzwecke, die Heizungserneuerung und die Sanierung des Lehrschwimmbeckens an. Der Stadtrat sortierte jetzt die Prioritäten neu.

Licht und Schatten gibt es, was die Substanz des 1963 errichteten Gebäudes betrifft. Quelle: Jens Paul Taubert

Prioritäten werden neu gesetzt

„Wir müssen ein bisschen Ordnung in die Investitionsplanung von Grundschule und Schulhort bringen“, formulierte es Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW). Der Planungsstand für den Becken-Umbau sei „unbefriedigend“. Schwerer noch wiege, dass „die voraussichtlichen Kosten dafür bei Weitem den zur Verfügung stehenden Finanzrahmen“ überstiegen. Dieser wird über das Förderprogramm für alle Frohburger Schulen vorgegeben. An der Erhaltung des Beckens halte man fest; das Projekt werde aber auf die Zeit nach 2022 verschoben. „Es ist Gold wert, aber wir brauchen ein anderes Konzept für die Finanzierung.“ Mit der Planung der Sanierung im Bestand wurde das Frohburger Büro Rüffert & Krauße beauftragt.

Zu Jahresbeginn sorgten die Maler von „Farbwechsel“ aus Waldenburg für Frische. Quelle: Jens Paul Taubert

Wohnung wird nun für Schulzwecke genutzt

Im 1963 errichteten Schulgebäude und seinen Umfeld soll es so weiter gehen: 2020/21 werden - in Abhängigkeit von einer Leader-Förderung und abgestimmt mit dem Ausbau der Bus-Wendestelle - Abwasserleitungen erneuert. Der Umbau der Wohnung zu Schulzwecken und brandschutzgerechte Umbauten des Server-Raums und des Treppenhauses soll noch in diesem Jahr erfolgen. Die Modernisierung der Heizung steht 2021 an. 2022 könnten, so noch Gelder vorhanden sind, Restleistungen erfolgen.

Der Speisesaal präsentiert sich bereits neu. Quelle: Jens Paul Taubert

Speiseraum wurde deutlich teurer

Apropos Gelder: Dass Schulküche und Speiseraum deutlich teurer gerieten als geplant, war Hiensch Anlass für Kritik - vor allem, dass man in seinem Hause erst reagiert habe, „nachdem das Kind in den Brunnen gefallen“ sei. Die Gesamtkosten beliefen sich aufgrund der der Bausubstanz geschuldeten Probleme beim Estrich auf 197 000 Euro. Das sind 27 000 Euro Eigenmittel mehr als im Haushalt geplant. Das zusätzliche Geld kommt aus dem vorerst zurück gestellten Straßenbau in der Prießnitzer Siedlung.

Außengelände wird überplant

Überplant werden jetzt auch die Sportanlagen im Außenbereich. Sie sollen dem Schulsport, Ganztagsbetreuung und Hort zur Verfügung stehen. „Durch Schulleitung, Eltern und Schulförderverein gibt es vielerlei Initiativen und Ideen zur Gestaltung“, so der Bürgermeister. Die wolle man einbinden in ein Konzept. Das zu erarbeiten, übertrug der Stadtrat jetzt dem Planungsbüro ibb Chemnitz, Kostenpunkt 6800 Euro.

Von Ekkehard Schulreich