Sanierung der Kita: Kohrener „Turmspatzen“-Nest unter Riesen-Gerüst

Frohburg/Kohren-Sahlis

Keine Luftschiff-Halle wird in Kohren-Sahlis errichtet, sondern das Haus der „Turmspatzen“ unter ein neues Dach gebracht. Und nicht nur das: Die Stadt Frohburg lässt den erst 2008 in Betrieb genommenen Neubau der Kindertagesstätte komplett sanieren. Da sich der Schwerpunkt der Baumängel in der Konstruktion des Daches findet, ist das zurzeit abgenommen. Das Gebäude wird von einem beeindruckenden Gerüst vor Regen geschützt. Das leistete bei den starken Güssen der vergangenen Tage gute Dienste.

Kaum bis zum Ferienende zu schaffen

Die „Turmspatzen“ selbst sind während des großen Bauens ausquartiert. Seit Anfang Mai ist die Einrichtung der Johanniter-Unfallhilfe im Gebäude der Grundschule untergebracht, wo der Hort ohnehin seinen Platz hat. Die Kommune erweiterte dort die Kapazität so, dass die Umbauten nach dem Rückumzug von Hort und Schule weiter genutzt werden können.

Wann diese Rückkehr ins sanierte Haus stattfinden kann, ist offen. „Ich denke, dass wir das keinesfalls bis zum Ende der Sommerferien schaffen“, sagt der Frohburger Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW). Dieser Zeitplan sei aus seiner Sicht von Beginn an zu ehrgeizig gewesen angesichts der Komplexität der Schäden und der vielen Unwägbarkeiten, die mit so einem großen Vorhaben zwangsläufig verbunden seien. „Ich halte das Ziel Ende des Jahres für realistisch. Dann sollten alle wieder dort sein, wo sie hingehören.“

Blick auf das „Nest“ der „Turmspatzen“ von oben: Das Dach ist geöffnet, doch von dem großen Gerüst geschützt. Quelle: Jens Paul Taubert

Schäden am Dach geringer, als befürchtet

Eine Botschaft, die bei Eltern Enttäuschung auslösen wird. Andererseits hat Hiensch auch eine gute Nachricht: „Wir haben das Dach inzwischen geöffnet. Nach Auskunft der Planer ist der Schadensumfang geringer, als erwartet.“ Das nähre die Hoffnung, dass man im Kostenrahmen bleibe – trotz der Material-Engpässe und der Preissteigerungen, die seit Wochen nicht nur der Bauwirtschaft zu schaffen machen.

Rund 1,7 Millionen Euro soll die Sanierung kosten. Dass doch noch 730 000 Euro Fördermittel akquiriert werden konnten, nennt der Bürgermeister „einen Fünfer im Lotto“. Das Vorhaben weiter hinauszuschieben, hätte bedeutet, „die Kinderbetreuung in Kohren-Sahlis über kurz oder lang nicht mehr absichern zu können“. Ein Szenario, das keiner ernsthaft in Erwägung ziehen könne.

Container wären keine Alternative

„Die Situation ist für alle eine Belastung“, sagt Hiensch, der den unter der Kohrener Ägide errichteten, knapp 1,3 Millionen Euro teuren Neubau als „planerische Fehlleistung“ bezeichnet. Die betreffe das Dach, aber auch die Elektroinstallation, die Heizung und anderes. Dass die Mängelbehebung nicht bei laufendem Betrieb der Einrichtung möglich ist, verstehe sich von selbst. „Ein kompletter Neubau an anderer Stelle wäre aber auch nicht die Lösung gewesen, ebenso die Errichtung eines Container-Baus als Interim.“

Von Ekkehard Schulreich