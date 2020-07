Sattelschlepper mit Holz kippt bei Geithain um

Geithain

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstag auf der A 27 in Richtung Hof nahe Geithain. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, war ein mit Holzstämmen beladener Sattelzug Scania in der Ausfahrt der Anschlussstelle Rochlitz nach links von der Fahrbahn abgekommen und am Hang in Schräglage geraten.

Fahrer wird eingeklemmt und schwer verletzt

Durch die gelöste und herabfallende Ladung richtete sich das Fahrzeug wieder auf. Der Fahrer (57) wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Anzeige

Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 42.500 Euro. Die Abfahrt der Anschlussstelle Rochlitz in Richtung Hof wurde gesperrt. Gegen 20.45 Uhr war die Bergung der Ladung und des Sattelzuges beendet und die Anschlussstelle wieder frei befahrbar.

Von LVZ