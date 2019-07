Geithain

In der Nacht zu Mittwoch kam es in Geithain zur Sachbeschädigung an einer Rechtsanwaltskanzlei. Unbekannte Täter sollen nach Zeugenaussagen gegen 01:15 Uhr mit einem Baseballschläger das Schaufenster und die Glastür eingeschlagen haben. Der verursachte Schaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Der Krach hatte nach Polizeiaussagen für die Aufmerksamkeit der Nachbarn gesorgt. Diese konnten zwei dunkel gekleidete Personen mit Kapuzen über dem Kopf vom Tatort flüchten sehen. Die Täter seien anschließend in einem Pkw Richtung Geithainer Stadttor entkommen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenaussagen sind bei dem Polizeirevier Borna möglich.

Von Tilman Kortenhaus