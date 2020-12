Schlechtes Schwalben-Jahr im Kohrener Land

Frohburg/Kohren-Sahlis

Die Rauchschwalben im Kohrener Land brüteten später und blieben länger: So lässt sich zusammenfassen, was sich in vielen Gehöften zwischen Narsdorf und Benndorf, die Schwalben-gastfreundlich sind, und an den Schlafplätzen wie im Eschefelder Teichgebiet tat. Schwerwiegender aber ist dieses Fazit von Tomas Brückmann, Schwalben-Experte der Grünen Liga: „Das Jahr 2020 war das schlechteste seit dem Beginn unserer Dokumentation im Kohrener Land 2003.“

Mehr als 500 Rauchschwalben erstmals beringt

Einzelne Vögel waren bereits Anfang April aus den Winterquartier in Zentralafrika zurück gekehrt. Weil der Mai kalt war, begann das Brutgeschäft später als sonst. Ende Mai gab es erst in fünf Prozent der Nester Jungvögel. Brückmann und seinen Helfern gelang es im Laufe der Saison, 413 Jungvögel und 97 Altvögel erstmals zu beringen. Zudem stießen sie auf 67 Rauchschwalben, die sie bereits in voran gegangenen Jahren markiert hatten und die seither Jahr für Jahr in das Kohrener Land zurück kehren, um zu brüten. Dank einer Förderung durch die Kultur- und Umweltstiftung der Sparkasse Leipzig hatten 2019 insgesamt 22 Schwalben mit Geo-Lokatoren ausgerüstet werden können. Sechs Vögel wurden nun wiedergefunden; die Daten der winzigen Lokatoren zum Zugverhalten werden zurzeit ausgewertet.

Spenden erwünscht für Hilfsprojekt in Afrika

Auf die weite Reise über Osteuropa und Italien in die Zentralafrikanischer Republik und Kamerun machten sich die Rauchschwalben relativ spät. Anfang Oktober wurden viele noch an den Eschefelder Teichen gesichtet. An den Gewässern um Kahnsdorf hielten einige bis Mitte Oktober durch. „Das ist ungewöhnlich“, sagt Tomas Brückmann. Aktuell gilt die Aufmerksamkeit der Naturschützer einem Projekt in Nigeria, wo im Grenzgebiet zu Kamerun eine Million Schwalben überwintern. „Das Elefantengras, das sie nutzen, ist durch Brandrodung bedroht“, sagt Brückmann. Zudem würden Schwalben von manchem immer noch gegessen. Dem wirke man entgegen, etwa indem man aufkläre und junge Erwachsene für den Schutz der Überwinterungsplätze gewinne. Spenden seien dafür willkommen: Spendenkonto der Sparkasse Leipzig DE57 8605 5592 1100 0224 45.

Für die Rauchschwalben-Saison 2021 hat Tomas Brückmann eine Bitte: Da aufgrund der mehrjährigen Trockenheit immer mehr Nester instabil würden und abfielen, sollte man dem vorbeugen. Es gebe spezielle Nisthilfen, die von den Vögeln angenommen würden. Dank Stiftungs-Unterstützung habe man in diesem Sommer zahlreiche davon verteilen können.

